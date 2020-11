Nissan apuesta a renovación de gama

Como parte de su estrategia de renovar 60% de su portafolio entre 2020 y el próximo año, Nissan presentó las nuevas pick up NP300 y Frontier.

Durante la presentación, Carlos Bohórquez, subdirector de Mercadotecnia, comentó que la venta de pick ups en el mercado mexicano ya representa 14% de las ventas totales.

"La participación de las pick ups en el mercado mexicano aumenta gradualmente y ya llega a alcanzar 14% de participación en el último año, esto representa tres puntos porcentuales en los últimos tres años", detalló.

Nissan tiene 58% de participación en el segmento de las pick ups medianas donde competirán NP300 y Frontier.

Frontier estará enfocada a los consumidores que deseen darle un uso privado y de turismo de aventura, ya que entre sus versiones, la Pro 4x está diseñada para salir a recorrer diferentes orografías y climas.

La NP300, la pick up más vendida en su segmento, está enfocada a consumidores que la necesitan como herramienta de trabajo con versiones como Chasis, Estacas y pick up.

Ambas camionetas serán fabricadas en CIVAC, la planta de Nissan en Cuernavaca.

Rodrigo Centeno, director senior de Mercadotecnia de la automotriz, dijo que ya inició la producción de ambas camionetas y pronto iniciará la distribución a las agencias.

"El segmento de las pick ups medianas se está comportando bastante estable. De hecho, lleva una contracción por la pandemia del Covid-19, pero es menor que en el segmento de vehículos de pasajeros", explicó.

"La planta va a seguir bastante ocupada una vez que regresemos a la normalidad en materia de industria. Nuestra expectativa es mantener el liderazgo en México e incrementar nuestro volumen de participación en los 20 mercados de exportación".

La producción de NP300 en CIVAC comenzó en 1993 y la de la Frontier en 2014.

De enero a octubre, Nissan comercializó 36 mil 668 unidades de NP300 y 405 de Frontier, una disminución de 28% y 38%, respectivamente.

Además de cubrir la demanda en el mercado mexicano, ambas camionetas se exportarán principalmente hacia América Latina.

Para el nuevo diseño de ambas camionetas se trabajó con el centro de investigación y desarrollo, el Nissan Technical Center Norteamérica ubicado en Toluca, Estado de México.

Arturo Cortés, director de Diseño y Desarrollo, comentó que los cambios a ambas camionetas se enfocaron a las necesidades del cliente y a las necesidades del mercado.

"Estamos enfocados a la región y al mercado específico de Nissan", destacó.