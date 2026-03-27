Nissan lanza el V-Drive 2026 en México

Nissan presentó en México el nuevo Nissan V-Drive 2026, un modelo que se posiciona como una de las opciones más accesibles del mercado, con un enfoque en consumo eficiente, espacio interior y costo de mantenimiento.

El vehículo llega con precios de 339,900 y 347,900 pesos, manteniendo una estrategia dirigida a flotillas, conductores de plataformas y usuarios que priorizan economía sobre equipamiento.

Uno de sus principales argumentos es el rendimiento, con un consumo combinado de hasta 19.06 kilómetros por litro, además de capacidad para cinco pasajeros y una cajuela de 466 litros, lo que lo coloca como una opción funcional dentro del segmento de sedanes económicos.

En cuanto a versiones, se ofrecen dos variantes: V-Drive Base MT y V-Drive MT. La diferencia principal está en seguridad, ya que la versión más equipada incorpora frenado autónomo de emergencia y alerta de colisión frontal.

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Ambas configuraciones incluyen aire acondicionado manual, sistema eléctrico, pantalla táctil de 7 pulgadas con conectividad para smartphones, seis bolsas de aire y control de estabilidad, manteniendo un equipamiento básico pero suficiente para su segmento.

Bajo el cofre, el modelo integra un motor de 1.6 litros con 118 caballos de fuerza, acoplado únicamente a transmisión manual de cinco velocidades, lo que confirma su enfoque en mantener un precio competitivo.

En dimensiones, el sedán mide 4.4 metros de largo, con un diseño sin cambios relevantes, priorizando funcionalidad sobre estética.

Contexto

El lanzamiento del V-Drive 2026 refleja la apuesta de Nissan por mantener vigente un modelo accesible en un mercado donde aún existe demanda por vehículos económicos, especialmente en sectores como transporte por aplicación y flotillas empresariales.