Nissan March 2026 sube de precio y reduce versiones
Solo habrá dos versiones con transmisión manual y motor 1.6 litros.
El Nissan March 2026 ya tiene precio en México y llega con una gama más limitada. La marca japonesa eliminó la transmisión automática, por lo que solo estará disponible con caja manual de cinco velocidades.
El modelo mantiene el motor de 1.6 litros con 106 caballos de fuerza y un rendimiento estimado de hasta 16 km por litro en ciudad.
Para 2026, el March se ofrecerá únicamente en dos versiones: Sense TM y Advance TM. Desde la variante de entrada incluye seis bolsas de aire, control de estabilidad, aire acondicionado, seguros eléctricos, sistema de audio y computadora de viaje. La versión más equipada añade pantalla de 6.75 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, llave inteligente, rines de aluminio de 15 pulgadas y faros de niebla.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El precio arranca en 295,900 pesos y llega hasta 323,900 pesos, lo que representa un incremento cercano a 70 mil pesos respecto al modelo anterior que aún se comercializaba con descuento.
El vehículo estará disponible en siete colores y, de acuerdo con el comportamiento reciente de la gama, la reducción de versiones apunta a una posible salida gradual del modelo del mercado mexicano.
no te pierdas estas noticias
Nissan March 2026 sube de precio y reduce versiones
Redacción
Solo habrá dos versiones con transmisión manual y motor 1.6 litros.
EMA reporta aumento del 21.6% en ventas de autos eléctricos en México
El Universal
En el primer trimestre de 2026, las ventas de autos eléctricos en México alcanzaron 25 mil unidades, con nuevas marcas como GAC y Geely.
Nissan inicia producción de NP300 Frontier en Aguascalientes
El Universal
La producción de pick-ups en Aguascalientes genera más de 2 mil empleos directos.