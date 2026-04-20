Nissan March 2026 sube de precio y reduce versiones

El Nissan March 2026 ya tiene precio en México y llega con una gama más limitada. La marca japonesa eliminó la transmisión automática, por lo que solo estará disponible con caja manual de cinco velocidades.

El modelo mantiene el motor de 1.6 litros con 106 caballos de fuerza y un rendimiento estimado de hasta 16 km por litro en ciudad.

Para 2026, el March se ofrecerá únicamente en dos versiones: Sense TM y Advance TM. Desde la variante de entrada incluye seis bolsas de aire, control de estabilidad, aire acondicionado, seguros eléctricos, sistema de audio y computadora de viaje. La versión más equipada añade pantalla de 6.75 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, llave inteligente, rines de aluminio de 15 pulgadas y faros de niebla.

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El precio arranca en 295,900 pesos y llega hasta 323,900 pesos, lo que representa un incremento cercano a 70 mil pesos respecto al modelo anterior que aún se comercializaba con descuento.

El vehículo estará disponible en siete colores y, de acuerdo con el comportamiento reciente de la gama, la reducción de versiones apunta a una posible salida gradual del modelo del mercado mexicano.