Nissan pronostica mejoría del mercado

A pesar de que en varios estados se mantiene el rojo en los semáforos epidemiológicos por la pandemia de Covid-19, Nissan Mexicana estima que las ventas de vehículos en 2021 serán mejores que las del año anterior.

José Román, presidente y director General de Nissan Mexicana, dijo que para enero se espera la comercialización de 80 mil vehículos entre todas las marcas, lo que muestra una pequeña recuperación: "Yo diría que este año vamos a superar el millón de unidades, un millón 50 mil".

"Estamos haciendo un seguimiento diario y, pese al cierre, la Ciudad de México sigue recuperándose en ventas", comentó en una reunión con medios.

El nivel de exportaciones, sobre todo hacia Estados Unidos, está creciendo y recuperándose, agregó, por lo que también espera que este año sea mejor en términos de producción en las tres plantas de Aguascalientes y la de Cuernavaca, Morelos.

Para apuntalar las ventas durante la contingencia sanitaria, Nissan se está apoyando en sus canales digitales.

La compañía tiene un sitio personalizado donde los vendedores pueden hacer la demostración de un auto a un grupo de 20 o 30 personas, y les llevan el auto a casa para que lo manejen.

Actualmente, entre 12 y 15% de las ventas de Nissan se concretan por internet, cuando antes de la pandemia no superaban 5%.

"Los vehículos se están convirtiendo en una burbuja de seguridad para las personas. Con la pandemia se van a volver aún más importantes, no sólo los nuevos, sino los seminuevos también van a ser una buena opción, porque el transporte público, en el mediano plazo, no va a ser tan seguro", dijo Román.