Planta de JAC en Ciudad Sahagún impulsa empleo y producción local

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).-

informó que, a partir del

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, todo su portafolio de vehículos contará con eles la única automotriz de origen chino con una operación de ensamble activa en el país y respaldada por unadedicada a la industria automotriz, lo que le permite competir en precio, tecnología, integración local y permanencia.En la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, colaborany se fabrican cerca deal año, incluyendo SUVs, pickups y vehículos comerciales.La planta es uno de los principales activos industriales deresponsable de la marcaen el país."Este emblema es un reconocimiento al hecho de que durantehemos construido en México con disciplina y con un estándar claro: lo que se hace aquí, se sostiene. Hoy queremos que cada cliente tenga certeza del", afirmó, director deLa compañía destacó que en un mercado donde más de 20 nuevas marcas han ingresado en los últimos años y donde elcomienza a influir de manera directa en la decisión de compra, la trazabilidad se vuelve un"Cuando, desarrollas proveeduría y"."Para nosotros, Hecho en México, significa que el valor completo se queda en el país, pero el legado abre caminos. Ejemplo de ello fue cuando presentamos la primera línea completa deen el país, y al cierre del primer trimestre de 2026, los vehículos híbridos, híbridos conectables y eléctricos alcanzaron una participación del", señaló, CEO deActualmente, algunos modelos dealcanzan entrede, y la compañía ha contribuido a la generación de más deindirectos, además de impulsar la formación de talento técnico en el sector automotriz.La decisión de integrar el emblema en toda la línea 2027 responde también a unTanto clientes flotilleros como compradores individuales e instituciones comienzan a exigir mayor claridad sobre el, su cadena de valor y su impacto económico en el país.