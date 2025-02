Si como conductor te cansas de permanecer varias horas tras el volante, a los automóviles les pasa algo similar. Antes, durante y después de viajar por carretera, vale la pena revisar componentes como el motor, la batería, los frenos, el sistema de refrigeración y hasta los neumáticos.

La supervisión de estos elementos garantiza un recorrido seguro, pero también hay algunas prácticas que puedes adoptar para prevenir su desgaste al conducir. Por ejemplo, ¿conoces los beneficios de dejar el motor encendido?

¿Por qué dejar tu auto encendido al hacer un viaje largo?

Un viaje largo puede poner a prueba diversos componentes del carro y, si no está preparado o no se le da el mantenimiento adecuado, algunos efectos negativos pueden empezar a surgir. Por ello, se recomienda dejar el motor encendido para conseguir estos beneficios:

Evitar sobrecalentamiento: En viajes largos, especialmente en condiciones de mucho calor o si estás remolcando algo pesado, mantener el motor funcionando a veces ayuda a regular la temperatura y evitar que se sobrecaliente.

Evitar pérdida de presión en el sistema de aceite: En motores más antiguos o en situaciones donde el sistema de aceite puede ser sensible a la presión, mantener el motor encendido mientras circulas ayuda a asegurar que el aceite esté siendo distribuido correctamente.

Carga de la batería: Si durante el viaje el sistema eléctrico del coche está usando mucha energía (por ejemplo, si tienes encendidos muchos dispositivos electrónicos o luces), el motor podría ayudar a mantener la batería cargada.

Mantener el aire acondicionado o calefacción: En viajes largos, especialmente en condiciones de calor o frío extremos, mantener el motor encendido es necesario para que el aire acondicionado o la calefacción sigan funcionando.

Sin embargo, dejar el motor encendido innecesariamente, como cuando haces paradas largas o en tráfico detenido, no es ideal. Puede gastar más combustible y, en algunos casos, contribuir al desgaste innecesario del motor.



¿Cuánto tiempo debes descansar tu auto durante un viaje largo?

Es recomendable hacer descansos regulares durante un viaje largo, tanto para ti como para tu auto. En cuanto al vehículo, no es necesario darle un descanso en términos de tiempo específico, pero sí es buena idea dejar que repose después de ciertas distancias o condiciones.

Realiza paradas cada 2-3 horas: En general, es aconsejable parar cada 2 o 3 horas de conducción para darle un respiro al motor y, más importante aún, para que el conductor pueda despejarse un poco.

Detenerse en paradas largas: Si haces una parada más larga (de más de 10-15 minutos) es recomendable apagar el motor para ahorrar combustible. Además, si hace calor, apagar el auto puede ayudar a que el motor regule su temperatura.

Revisa el motor: Si estás conduciendo durante muchas horas seguidas, vale la pena revisar periódicamente el motor. Hacer paradas regulares también te da la oportunidad de revisar el aceite, el nivel de refrigerante y otros líquidos importantes.

Condiciones extremas: Si estás conduciendo en condiciones de mucho calor, tráfico pesado o subiendo montañas, el motor podría necesitar un poco más de tiempo para "recuperarse" debido a la mayor exigencia. En esos casos, detenerte por unos minutos cada hora o dos podría ser útil.