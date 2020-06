¿Por qué no debes activar el freno de mano cuando el auto está en marcha?

Cuando usas tu auto de manera habitual, es común que surjan ciertas dudas sobre el funcionamiento de algunos mecanismos, sin embargo, no es recomendable poner tu coche a prueba. Un ejemplo común es qué pasa si activas el freno de mano cuando el carro está en movimiento.

De acuerdo con la aseguradora Mapfre, el freno de mano inmoviliza las ruedas traseras y se debe utilizar cuando el auto está estacionado para que se mantenga en su lugar. Este sistema funciona de manera independiente al de los frenos hidráulicos, por lo cual tienen efectos diferentes al momento de manejar.

A continuación, te contamos qué ocurre si activas el freno de mano mientras circulas. Es importante que no lo intentes, de lo contrario podrías accidentarte o dañar el mecanismo interno de tu auto.

Primero, debes considerar que existen diferentes tipos de freno de mano. Según la comercializadora de frenos Wagner Brake, diversos vehículos cuentan con una palanca central ubicada entre los dos asientos delanteros.

Por otra parte, hay otros modelos que poseen un sistema eléctrico de frenado, el cual se activará al pulsar o jalar el botón ´P´ en la consola. Estas dos clases de frenos de mano son las más comunes.

En el caso de que tu freno de mano sea mecánico, Mapfre señala que su activación repentina provocará que el auto se tambalee de un lado a otro. Esto es especialmente peligroso si vas a altas velocidades o golpeas algo a tu alrededor, ya que el auto podría dar vueltas de campana.

El freno de mano debe ser el último recurso de emergencia cuando los frenos hidráulicos principales fallan. La gasolinera chilena Copec explica que el freno de mano actúa sobre las llantas traseras. Si la velocidad es muy alta, las ruedas se bloquearán y perderás el control, por lo que podrías volcarte.

Para usar este mecanismo, primero debes bajar la velocidad con ayuda de la palanca de cambios. Una vez que la velocidad sea baja, tendrás que alzar la palanca muy lentamente y sostener el volante de manera firme. No obstante, esta función debe realizarse con extremo cuidado.

Si tienes un auto con freno de mano eléctrico, BBC Top Gear ha solucionado esta duda. Al jalar el botón P, el vehículo disminuirá poco a poco su velocidad hasta detenerse por completo. También emitirá un sonido para advertir que el freno de mano está activado mientras el carro está en marcha.

Lo mismo ocurrirá si intentas derrapar en una curva. El tiempo que le tomará en pararse dependerá de la velocidad a la que vayas. Esta manera de frenar no es lo mejor para la salud de tu carro, así que no lo intentes.

Solo se recomienda el uso del freno de mano cuando tu auto esté estacionado para que no se desplace, no solo en las pendientes, sino en todo tipo de superficies. De acuerdo con la marca Wagner, al colocar el freno de mano en un carro detenido, reducirás la presión sobre la transmisión, ya sea manual o automática.

No olvides quitar el freno de mano antes de arrancar, de lo contrario, podría causar daños en tu auto, como el sobrecalentamiento de las pastillas de freno.

Recuerda no usar el freno de emergencia en maniobras de derrape, ya que podrías provocar un accidente automovilístico. También es necesario que le des mantenimiento a tu coche de manera habitual, para corroborar que el frenado funciona correctamente.