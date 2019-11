Porsche diseña una nave espacial para el estreno de "Star Wars: El ascenso de Skywalker"

Los diseñadores de Porsche AG y Lucasfilm Ltd. colaboran en un diseño de nave espacial de fantasía que se presentará en el estreno mundial de "Star Wars: The Rise of Skywalker".

El fabricante de autos deportivos y la productora estadounidense, que es famosa por sus películas de Star Wars, se unieron específicamente para crear la nave espacial en apoyo de la próxima película de Star Wars, el episodio final de la saga Skywalker.

"El desarrollo de una nave espacial con un diseño de ADN claro de Porsche es emocionante y desafiante", dice Michael Mauer, vicepresidente de Style Porsche en Porsche AG. "Aunque a primera vista no parecen compartir muchos elementos, ambos mundos tienen una filosofía de diseño similar. La estrecha colaboración con el equipo de diseño de Star Wars nos inspira y nos fascina: estoy seguro de que ambas partes pueden obtener grandes beneficios de este intercambio ".

"El atractivo mundial de las marcas Star Wars y Porsche está determinado decisivamente por sus diseños icónicos", dice Doug Chiang, vicepresidente y director creativo ejecutivo de Lucasfilm y responsable de supervisar todos los diseños de la franquicia de Star Wars. "Estamos reuniendo dos mundos con este proyecto: el diseño de película exótica de una galaxia muy, muy lejana y el trabajo de precisión que se necesita para desarrollar emotivos autos deportivos Porsche. Esta colaboración promete producir un diseño innovador que combinará lo mejor de ambas marcas para crear una nueva y emocionante nave digna de Porsche y Star Wars ".

El equipo de diseño se reúne en Stuttgart y San Francisco, California, para diseñar la nave espacial y crear el modelo.

La presentación pública del modelo en el estreno de "Star Wars: Rise of Skywalker" se hará en diciembre.

Los seguidores de ambas marcas pueden seguir el proceso de desarrollo de la nave en línea: www.thedesigneralliance.com