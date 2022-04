Porsche Exclusive Manufaktur llega a Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- No cabe duda que, dentro de la industria automotriz, la personalización es un tema sumamente extenso e interesante. Hay quienes toman valentía y, con algo de conocimientos empíricos, deciden realizar ciertas modificaciones a sus autos para que queden tal y como lo querían luego de comprarlo.

Sin embargo, existe otro grupo de consumidores que prefieren que un experto de la marca se encargue de traer a la realidad su sueño. Para todos los que escogen esta opción, y están interesados en un Porsche, la firma de Stuttgart presentó en México su nuevo centro Exclusive Manufaktur; en él, clientes podrán dar rienda suelta a su creatividad y diseñar el Porsche de sus sueños.

Este departamento especial, responsable de ediciones como el 911 One Of a Kind Pedro Rodríguez, tendrá contacto directo con la casa matriz de diseño para hacerles llegar los pedidos de los clientes. De igual manera, está conformado por expertos en personalización que brindarán ideas vanguardistas al momento de personalizar un producto.

Una vez que el cliente esté conforme con su creación, Porsche Exclusive Manufaktur mandará la orden a la fábrica correspondiente. Como parte de la experiencia de exclusividad, Porsche asegura que dicha configuración creada por el cliente quedará "bloqueada" en sus registros y nadie podrá crear algo igual.

Hay ciertos elementos que pueden repetirse pero, según Porsche, se pueden hacer hasta tres millones de combinaciones diferentes antes de que se repita una mezcla. Esto es gracias a que el usuario puede escoger elementos sumamente especiales, como logotipos, escritos en el marco de la puerta e incluso colores únicos que serán solamente fabricados para ese auto.

Entre otros elementos a personalizar, se pueden escoger diferentes colores para las llaves del auto, una palanca de velocidades con recubrimiento especial o accesorios de fibra de carbono o aluminio pulido para el interior.

Como era de esperarse, toda modificación realizada por Porsche Exclusive Manufaktur elevará el costo final del auto. Dentro del configurador de la firma en línea se pueden superar hasta los dos millones de pesos en puros opcionales para el Porsche 911.

Hoy en día, Porsche Exclusive Manufaktur cuenta con 92 pisos especiales en las agencias de la marca repartidas en más de 37 países. El plan es que, dentro de pocos años, sean más de 100 agencias las que tengan un centro de esta naturaleza para sus clientes especiales.