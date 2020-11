Profeco advierte sobre fallas en bolsa de aire de Toyota Highlander 2020

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los dueños de autos Toyota Highlander 2020 sobre la posibilidad de que no sirva correctamente la bolsa de aire lateral.

Por lo que se hizo un llamado a los propietarios de estos vehículos, ya que existe la posibilidad de que uno o ambos asientos delanteros tengan una vestidura de asiento incorrecta que evita el despliegue de la bolsa de aire lateral.

Toyota dice que la posibilidad es remota, pero que en caso de que se le haya puesto indebidamente una vestidura que no le corresponda, la bolsa de aire no se desplegará correctamente, por lo que la empresa de automóviles hará los cambios necesarios en las vestiduras de manera gratuita a los propietarios de las 58 unidades comercializadas en México.

La campaña inició el 19 de octubre de 2020 y tendrá una vigencia indefinida, para lo cual se pide enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: contacto@marcatoyota.com.mx