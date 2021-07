Profeco emite alerta por posibles fallas en modelos de Volvo, Nissan y Volkswagen

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó un comunicado en el que se dan a conocer posibles fallas mecánicas en vehículos de 3 marcas que se comercializan en México. Las marcas involucradas son Nissan, Volvo y Volkswagen.

En cuanto a Volvo, la Profeco emitió la alerta para modelos XC60 y XC90 2021 por posibles fallas en el acoplamiento de la carrocería con la unidad de control del sistema de retención suplementario.

Este problema es un riesgo para el control de la carrocería de estos autos. Según la Profeco, sus análisis muestran que no fue acoplada de acuerdo con las especificaciones necesarias para garantizar su óptimo funcionamiento.

Según la Profeco, este problema puede derivar en que elementos de seguridad como cinturones o bolsas de aire no se activen en casos de accidente. La desconexión de la batería al momento de un impacto también podría verse afectada.

Volvo comunicó que harán llamado a 31 vehículos para reparar este problema completamente gratis. No se requieren piezas o partes adicionales, por lo la revisión se realiza en cuestión de horas.

Por su parte, Nissan se ve involucrada en el llamado a revisión por algunos vehículos Sentra 2020 y 2021. En este caso, el problema se encuentra en la bieleta de dirección izquierda y/o derecha, pues se presentaron dobleces que no deberían de estar ahí.

De acuerdo con Profeco y Nissan, este problema puede significar dificultad para mantener el vehículo en una trayectoria. El volante puede estar descentrado y, en el peor de los casos, romperse provocando perdida del control de la dirección.

Nissan dará a conocer el proceso de revisión en las próximas horas.

Finalmente, Volkswagen se añade a la lista de llamado a revisión para modelos Crafter 2007 y 2008. Otro modelo afectado es el Passat 2007.

En este caso, existe la posibilidad de que las bolsas de aire desprendan fragmentos de su carcaza en caso de impacto frontal. Esto ocasionaría lesiones importantes en los ocupantes del vehículo.

Se calculan cerca de 1,135 unidades con este problema según las cifras de VW. El servicio de reparación no representará ningún costo alguno para los usuarios.