Profeco lanza alerta por fallas en distintas marcas de autos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Volkswagen de México lanzaron una alerta para los dueños de los vehículos Audi y Cabrio de los modelos 1997 a 1999 por una posible falla de la bolsa de aire.

El llamado a revisión se dirige a los dueños de 2 mil 863 vehículos Audi de los cuales son mil 800 unidades del Audi A4 años 1997 a 1999; 610 unidades del Audi A6 1998 y 1999; 72 vehículos Audi A8 1998 y 1999; y 373 autos del Audi S4 y TT 1999, así como ocho del Volkswagen Cabrio 1998.

El problema está en que "en caso de accidente, la bolsa de aire (airbag) fabricada por el proveedor Takata y ubicada del lado del conductor, puede que no brinde la protección adecuada al ocupante del vehículo, debido a que podría activarse con retraso o en su caso el generador de gas no la cargue con el aire suficiente".

Volkswagen, de manera gratuita, revisará los automóviles y en su caso sustituirá el generador de gas.

El llamado lo hizo Volkswagen desde el pasado 14 de octubre y, de acuerdo con la empresa y Profeco, hasta el momento "no se han tenido reportes de daños o incidentes en vehículos vendidos en México. El servicio será sin costo para los consumidores y se estima un plazo de 12 meses para completarlo".

Los interesados deben llamar a la automotriz al teléfono 800 849 2383 o enviar un correo electrónico a mail@audi.com.mx.

Impreza y Forester de Subaru con fallas en válvula de aceite y manguera de freno

Subaru y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitieron una alerta por posibles fallas en 2 mil 197 unidades Impreza y Forester modelos 2015 a 2019, ya que en el primer caso hay posibles fallas en la válvula de aceite del motor y en el segundo la manguera de freno puede hincharse.

Por lo que pidieron a los propietarios de los vehículos a llevar a una revisión a las agencias distribuidoras de Subaru para que en caso necesario se reemplacen las piezas necesarias de manera gratuita.

En 613 unidades de la Impreza modelos 2017 a 2019 y en el XV 2017 a 2019, puede presentarse "un mal funcionamiento en la válvula PCV, que es un dispositivo de control de flujo de aceite del motor; con el uso puede fracturarse y permitir que el aceite ingrese a la cámara de combustión, con lo que podría darse una liberación excesiva de humo, con la posibilidad de experimentar una pérdida de potencia motriz".

En el caso de los Impreza y XV, modelo 2017-2019 y 2016-2019 pueden tener una "hinchazón en alguna de las mangueras del freno, debido a que cuentan con un área de calafateo que puede tener un sellado insuficiente, ocasionando que el líquido de frenos pueda apretarse entre la capa interna y externa de la manguera, aunque no habría ruptura".

Por lo que se pide a los propietarios de las 622 unidades acudir con su la agencia de distribuidores de Subaru para que se les reemplacen las cuatro mangueras de freno y se les aplique una goma a la conexión entre la manguera del freno y el accesorio.

La Profeco y Subaru explicaron que 962 vehículos Forester modelos 2015 a 2017 pueden tener un mal funcionamiento del arnés y no detectar al pasajero por lo que puede desactivarse la bolsa de aire.

"En virtud de que puede disminuir la presión de contacto entre las terminales en el arnés de la alfombrilla del sensor del asiento delantero derecho, pudiendo generar una mala conexión eléctrica que sea temporalmente inestable, ocasionando que se encienda la luz de advertencia de la bolsa de aire, lo que podría generar que se desactive. En caso de ser necesario, se cambiará el arnés de la alfombrilla".

Para cita de revisión, los propietarios pueden llamar al teléfono 800 070 1010 o enviar un correo a atenciónaclientes@subarumx.com. Asimismo, con su número de identificación vehicular, en la página http://www.subaru.com.mx/servicio.html podrán consultar si su vehículo es aplicable a algún boletín de servicio.

Detectan posibles fallas en arnés de motor en Xtrail: Nissan

Alrededor de 3 mil 79 vehículos Xtrail Híbrida 2018 a 2021 pueden presentar una falla en el arnés del motor, y eventualmente causar un corto circuito que queme uno de los fusibles y detenga el motor mientras se conduce.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Nissan de México explicaron que aunque no tienen ningún reporte de incidente en México relacionado con el defecto, los propietarios deben llevar su vehículo a revisión para que se repare sin costo alguno.

"El llamado obedece a que el arnés del motor puede entrar en contacto con el soporte del módulo de control electrónico. Debido a la interferencia del enrutamiento de cables, el arnés del motor puede resultar dañado. Con el tiempo, el daño puede causar un corto circuito provocando que un fusible se queme.

"Si esto ocurre, puede deshabilitarse la transmisión de potencia al motor de combustión y al motor eléctrico. Sin la transmisión de potencia, se puede experimentar una detención del motor mientras se conduce".

En el llamado de alerta se informó que a las unidades con fallas se les instalará "una cubierta protectora en el arnés del motor, sin costo para los consumidores. Se prevé que dicha cubierta llegue a México a finales del presente mes de noviembre".

Por lo que los interesados pueden acudir con los distribuidores autorizados de Nissan para que se les instale dicho componente.