Profeco y Seat alertan por fallas en bolsas de aire de vehículos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La empresa automotriz Seat y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzaron una alerta para que los dueños de diversos de sus modelos se lleven a revisión tras detectarse defectos en las bolsas de aire.

En total son siete mil 057 unidades de vehículos modelos Altea y Leon, años 2009 a 2012, además de 22 autos modelos Ibiza año 2025 y los Arona años 2023, 2024 y 2025.

Tanto la automotriz como la Profeco explicaron que se encontró "material defectuoso en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec que, en caso de que se activen por accidente, la carcasa del generador de gas reventaría y algunos de sus componentes se desprenderían, pudiendo ocasionar lesiones a los tripulantes".

En los vehículos Altea y León, Seat sustituirá gratuitamente el generador de gas de la bolsa de aire que se ubica del lado frontal del asiento del conductor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para los Ibiza y Arona, Seat cambiará sin costo la bolsa del lado del acompañante.

"La campaña para realizar el cambio inició el pasado 7 de agosto y se mantendrá hasta el mismo día de 2026. Seat informó que, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía reporte de daños o incidente alguno en los vehículos comercializados en territorio mexicano".

Para más información, la empresa Seat puso a disposición la liga https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision además, la automotriz dio a conocer que buscará mediante correo postal a los y las propietarias, y publicará este llamado en su página web http://www.seat.mx/.

Los dueños de estos autos pueden ponerse en contacto el correo electrónico atencion@seat.mx y el número telefónico 800 835 7328 o llamar a la Profeco al 55 55 68 87 22 y 800 4688722 o en las redes sociales @AtencionProfeco y @Profeco en X o Facebook:ProfecoOficial.