¿Para qué sirve realmente la letra "P" en un auto automático?

¿Te has preguntado para qué sirve la letra P de tu auto automático? De manera intuitiva podrías creer que sirve para estacionarse, ya que significa "Parking" en su traducción al inglés.

Sin embargo, esta posición se debe utilizar con cuidado para cuidar la transmisión del vehículo. En Autopistas te decimos en qué momentos colocarla.

¿Cómo funciona una transmisión automática?

De acuerdo con el portal especializado en transmisiones "Street Smart Transmission", en un auto automático estas transmisiones funcionan con un dispositivo llamado trinquete, cuya tarea es permitir el giro de los engranajes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando colocas la palanca de cambios en la posición "P", el trinquete evita que las ruedas giren y detiene al auto por completo.

Contrario a lo que se cree, el propósito del "modo parking" es evitar que la potencia del motor llegue a las ruedas motrices cuando el auto está en marcha.

Los casos en los que se debe accionar son:

Al estacionarse

Cuando vas a abajar del auto y a detener la marcha por completo

El uso de la P no sustituye al freno de mano y también es importante señalar que nunca se acciona si el auto está en movimiento porque se podría la transmisión.

¿Cómo cuidar una transmisión automática?

De acuerdo con Ford, al detener un auto automático con el "modo parking" su peso podría caer sobre el trinquete, desgastando la transmisión e incluso llega a quebrarla.

Para evitar que caiga tanta fuerza sobre la transmisión es importante utilizar el modo parking solo en terrenos plano, esto para que la inercia no la dañe.

Por otra parte, Street Smart Transmission recomienda estacionarse utilizando sólo el freno cuando el auto se encuentre en una pendiente, ya que si se usa el modo parking podría llegar a trabarse la palanca de cambios.

Recuerda que para conducir correctamente debes conocer tu vehpiculo. De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos, la mayoría de autos fabricados desde 2010 cuentan con un bloqueo de seguridad en la posición de parking.

Este bloqueo exige que el pedal de freno sea pisado antes de cambiar a la posición parking. Por el contrario, si se fuerza el cambio de posición se podría dañar la transmisión.

Finalmente, el fabricante Ford recomienda no cambiar al "modo parking" hasta que el auto se encuentre detenido en absoluto, ello para evitar tensiones en los sistemas de frenado.

¿Cuánto cuesta reparar una caja de cambios automática?

Dañar la transmisión o la caja de cambios resulta muy costoso. Según cálculos de Transmisiones Veinte 07, el precio de esta reparación puede ir de los $10,000 hasta los $20,000.