¿Qué es, cada cuánto se hace y cuál es su costo del servicio al auto?

Cuidar de un auto puede ser un tema algo confuso si no estás familiarizado con el tema. Tendrás muchas opiniones de amigos, conocidos o familiares sobre cómo debes de mantener en buen estado tu vehículo, pero no siempre son acertados.

Uno de los temas que más temor causan en los conductores es el momento en el que deben de hacer el servicio del auto, pues muchos talleres se aprovechan de los clientes aumentando los precios y realizando malos trabajos.

En esta nota contamos en qué consiste un servicio básico e intermedio, cada cuánto tiempo se realizan y cuál es su costo tomando como base el promedio del mercado.

¿Qué es el servicio menor?

Conocido también como "afinación" este consta de una revisión y mantenimiento de puntos básicos para el correcto funcionamiento de nuestro automóvil, que generalmente implica un cambio de bujías, aceite, filtro de aceite, gasolina y aire y lavado del cuerpo de aceleración. En algunos casos, algunos talleres incluirán el cambio de balatas y rectificación de los discos de freno.

¿Cuánto tiempo toma el servicio menor?

Imaginando la situación ideal de llegar al taller y que no tengan gente en fila, este servicio no debe de llevar más de un par de horas en realizarse, pues la mayoría de estas piezas son de fácil acceso, se tienen refacciones a la mano y su montaje es relativamente rápido.

¿Cada cuánto debo realizar un servicio menor en mi auto?

Todo dependerá siempre del uso, pero se recomienda realizar una afinación a nuestro auto cada 10 meses o 10 mil kilómetros, lo que suceda primero. Si comienzas a notar una pérdida de potencia importante, "cascabeleo" en el motor, ruidos extraños o cosas fuera de lo común, acude de inmediato.

¿Cuánto cuesta el servicio menor de mi auto?

Según la agencia de recopilación de datos JD Power, la marca con el servicio menor más económico es Toyota, con un promedio de $1,800 pesos, mientras que la más cara es Renault, con un costo de $3,400 pesos. Recuerda que costos varían dependiendo del lugar y refacciones a usar, pero si quieren cobrarte mucho más de este rango, no te dejes engañar.

¿Qué es el servicio intermedio?

Como su nombre lo indica, en este tipo de afinación ya se tocan puntos más importantes, cuyo desgaste no es tan común, pero que deben ser cambiados o revisados cada cierto periodo de tiempo para evitar mayores problemas. Además de los cambios mencionados en el servicio menor, se atacarán los siguientes puntos:

-Cambio de anticongelante

-Revisión del radiador

-Revisión de mangueras y bandas

-Ajuste de tiempo del motor (si aplica)

-Revisión de clutch

-Niveles de batería

-Inspección de horquillas y bujes de la suspensión

-Revisión de amortiguadores

-Cambio de líquido de frenos

-Líquido de dirección

-Aceite de la transmisión

-Presión de neumáticos

-Alineación y balanceo

-Escaneo por computadora para buscar problemas a detalle

-Reparación de fugas en general

¿Cuánto tiempo tomará un servicio intermedio en mi auto?

Al tratarse de más puntos, y que algunos de ellos requieren del desmontaje de otros componentes para cambiarlos, el tiempo puede variar entre 1 y 2 días hábiles, pero igualmente dependerá de la cantidad de trabajo a realizar, refacciones necesarias y pormenores que ocurran durante el proceso.

¿Cada cuánto debo de hacer un servicio intermedio en mi auto?

Este tipo de trabajos deberán de realizarse cada 30 mil kilómetros o año y medio, lo que ocurra primero. Puede que en el primero no tengan que realizar cambios de clutch, mangueras u otros elementos que suelen durar entre 3-5 años (dependiendo el uso) pero tarde o temprano será necesario su cambio, así que no te espantes si el mecánico te notifica de esto en un auto con 5 o más años de uso.

¿Cuánto cuesta el servicio intermedio de mi auto?

Como es de esperarse, aumenta el costo en comparación a la afinación básica, e incluso aquí dependerá mucho qué componentes se tienen que cambiar. En el mejor de los casos, con pocas reparaciones por hacer, el promedio va de los $3,000 a los $4,500 pesos, siendo Toyota otra vez la marca con costo más accesible ($3,030 pesos).

Recomendaciones generales

Recuerda que muchas agencias te ofrecen servicios "gratis" por haber comprado el coche con ellos. También ten en mente que es mejor acudir a los talleres especializados de cada marca, pues cuentan con las herramientas necesarias para hacer el trabajo de manera correcta.

Si te encuentras un poco apretado en términos económicos, no dejes que el problema se haga mayor y ataca aquellas cosas que el mecánico te diga son urgentes y después aquellas que no pongan en riesgo tu vida.

En caso de que hagas las reparaciones en un taller certificado, pide una garantía sobre el trabajo realizado, que debería de cubrir los primeros meses del trabajo en caso de un desperfecto.

Compara los precios de varios lugares y presta atención a la recomendación de aquellas personas cercanas que ya realizaron este proceso.