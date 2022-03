Raptor "salta" de un avión sin doble (VIDEOS)

Desde el lanzamiento de la primera Ranger Raptor, la firma del óvalo azul se ha encargado de mostrar las capacidades todoterreno de esta increíble pick-up. Para hacerlo, ha realizado una serie de videos que podrían pasar fácilmente como piezas de acción de grandes películas de Hollywood.

El último video publicado en el canal de YouTube de Ford Europa, muestra la nueva generación de Ranger Raptor escapando de un avión de carga, deslizándose por debajo y atravesando lodo y agua en un aeródromo. Esta historia rinde homenaje a los anuncios de Ford "The Good, The Bad and The Bas-R-S-E" y muestra grandes derrapes y nubes de polvo, tales como el vídeo de presentación de la Ranger Raptor original.

Para realizar el rodaje se necesitaron casi tres meses de planeación, así como 38 equipos que trabajaron durante tres días, de manera segura, para construir y probar los aviones militares que se utilizarían en el vídeo.

Antes de iniciar con la grabación, el equipo desarrolló un guión gráfico completamente animado, conocido como animatic, para representar cómo serían las escenas en la vida real. Se invirtieron más de 200 horas para realizar este trabajo, que posteriormente se utilizó para aprobar cada plano y dar una visualización del rodaje real.

Los saltos y los derrapes fueron ejecutados por Paul Swift, líder mundial en conducción de precisión con más de 30 años de experiencia, en conjunto con el equipo de ingenieros de la Ranger Raptor de Ford ubicados en Australia.

Swift también condujo este vehículo en el evento de presentación de la nueva generación en Europa, en donde destacó el nuevo y potente motor V6 de 3.0 litros y el diseño de la suspensión de vanguardia que le permitieron realizar asombrosas acrobacias.

Los ingenieros de Ford que participaron en la planificación del video estaban tan seguros de que la nueva generación de Ranger Raptor podía soportar las acrobacias sin ningún problema, que cada toma fue realizada con un vehículo de producción con cero mejoras mecánicas. La única modificación fue la instalación de un arnés de seguridad multipunto para el conductor, en lugar del cinturón de seguridad estándar.

"Ranger Raptor es genial, ¡me encanta! No necesita de ningún esfuerzo. Estaba un poco preocupado al principio por la ambición de las cosas que estábamos tratando de lograr, pero este vehículo simplemente lo supera. Hace que mi trabajo sea muy fácil", dijo Paul Swift, conductor de acrobacias de precisión.