Reguladores investigan tuit de Musk sobre Autopilot de Tesla

Un tuit publicado por Elon Musk en el que indicó que Tesla podría permitir que algunos propietarios que están probando el sistema de conducción autónoma desactiven una alarma que les recuerda mantener las manos en el volante, ha llamado la atención de los reguladores de seguridad de Estados Unidos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) pidió a Tesla más información sobre el tuit del director general. La semana pasada, la agencia señaló que la cuestión ya forma parte de una investigación más amplia sobre por lo menos 14 automóviles de Tesla que han chocado contra vehículos de emergencia mientras utilizaban el sistema de conducción autónoma Autopilot.

Desde 2021, Tesla está probando su sistema de conducción autónoma con propietarios que no han sido capacitados para usar el sistema, pero que son vigilados activamente por parte de la compañía. Hace unas semanas, la empresa dijo que 160.000 vehículos, aproximadamente el 15% de los autos Tesla que circulan en Estados Unidos, participan en las pruebas. Una distribución más amplia del software iba a ser lanzada a finales de 2022.

Pese al nombre, Tesla asegura en su sitio web que los automóviles no pueden manejarse solos. En muchos casos, los vehículos que utilicen Autopilot pueden circular por los caminos por su cuenta, pero los expertos dijeron que el sistema puede cometer errores. "No estamos diciendo que ya está listo para no tener a alguien detrás del volante", señaló el director general de la compañía en octubre.

En la víspera de Año Nuevo, uno de los fanáticos más apasionados de Musk publicó en Twitter que los conductores con más de 16.000 kilómetros (10.000 millas) de pruebas de "conducción autónoma total" deberían tener la opción de desactivar el "aviso del volante", una alerta que indica a los conductores que mantengan las manos en el volante.

A lo que Musk respondió: "De acuerdo, viene una actualización en enero".

Los tuits no dejan claro qué hará Tesla exactamente. Pero la desactivación de un sistema de aviso para los conductores en cualquier vehículo que automatiza la velocidad y la dirección supondría un peligro para otros en la carretera, dijo Jake Fisher, director senior de pruebas de automóviles de Consumer Reports.

Tesla no respondió a un mensaje para comentar al respecto.