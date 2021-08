Renault 5 Turbo 3, el "zapatito" de carreras con tecnología moderna

Con las estrictas leyes de emisiones contaminantes actuales, las mayorías de las armadoras de autos comienzan a olvidarse de los "Hot-Hatches" para dar paso a un futuro electrificado. Esto, naturalmente, nos hace creer que los pequeños autos deportivos propulsados por gasolina tienen los días contados.

No obstante, hay pequeños talleres automotrices con muchas ganas de mantener al segmento vivo. Tal es el caso de Legende automobiles, una firma que se encarga de tomar modelos antiguos para dotarlos con motores actuales y tecnología moderna; este tipo de trabajo se llama "Restomod".

Legende automobiles presentó hace unos días una reinterpretación de uno de los autos más importantes de la década de los 80. Nos referimos al Renault 5 Turbo, la variante deportiva del famoso "Zapatito" que conquistó a los compradores nacionales.

Manteniendo al ADN del Hot-Hatch con motor central, el nuevo R5 Turbo 3 está construido a mano, en su mayoría de fibra de carbono, para mantener el poco peso que caracterizaba al modelo.

Entre otras cosas, la iluminación es completamente LED, pero sigue los patrones icónicos del modelo para no perder identidad. La parte lateral presenta las características tomas de aire del R5 Turbo 2, pero las vuelven ligeramente más grandes y, según sus creadores, son completamente funcionales para la aerodinámica del auto.

Por atrás, las formas generales del R5 Turbo evolucionan por unas más agresivas, con un alerón extendido y un par de tomas de aire que nacen en el pilar C. El toldo está pintado en rojo para contrastar con el resto de la carrocería, así como el alerón y los espejos.

En términos mecánicos, Legende automobiles decidió montar un motor de 4 cilindros turbocargado con 400 caballos de fuerza. No se sabe bien el origen de este bloque, pero sin lugar a dudas es una gran mejora en comparación a los 158 caballos de fuerza del modelo original.

Se podrá escoger con una transmisión secuencial de 6 velocidades o, bien, una caja manual convencional con el mismo número de relaciones. La suspensión de igual manera fue mejorada, echando mano de esquemas independientes en ambos ejes.

Por dentro, se respetan algunos elementos originales, como las salidas de aire acondicionado o diseño de los paneles de las puertas. No obstante, la tecnología moderna se hace presente con elementos como un clúster 100 por ciento digital, volante con diseño futurista, aire acondicionado automático de doble zona y asientos de carreras con cinturones de seguridad de 5 puntos.

La compañía no aclaró cuántas unidades fabricarán, tampoco su costo, pero cabe mencionar que necesitan un R5 original como base para comenzar el trabajo. Se sabe que, en 6 años de vida, Renault fabricó cerca de 5 mil R5 Turbo, por lo que el Restomod de Legende Automobiles será sumamente exclusivo.