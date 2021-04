Renault compensa escasez de modelos con más camionetas

La falta de chips a nivel mundial está ocasionando una menor producción de vehículos y Renault no es ajena a esta situación. En febrero y marzo, la automotriz francesa tuvo escasez de algunos modelos, lo que ocasionó una disminución de 17% en sus ventas durante el primer trimestre del año. Sin embargo, con el lanzamiento de la nueva Duster espera recuperar su volumen de venta.

"Muchas marcas han sido afectadas por el suministro, no solo de semiconductores, realmente hay un desabasto en toda la cadena. Nosotros no fuimos la excepción, particularmente en febrero y marzo fuimos impactados. A inicio del año teníamos un poco más inventario que habíamos jalado desde finales del año pasado, pero febrero y marzo ya fuimos impactados y eso nos pegó claramente en una pérdida de participación de mercado", dijo Magda López, presidenta y directora general de Renault México.

La compañía "ha movido todas las variables para acelerar la recuperación", agregó López, por lo que espera que en abril, con la llegada de Duster, recuperen presencia en el mercado y, hacia mayo, ya estaría estabilizado el inventario para todos los modelos. Durante el lanzamiento de la nueva camioneta, Magda López destacó que desde 2012, cuando inició la comercialización de Duster en el país, se han vendido 90 mil unidades.

Para este año la base de comercialización de la nueva SUV es de 6 mil unidades, de acuerdo con Alexandra Martínez, directora de Marketing para Renault México. El año pasado, la compañía vendió 4 mil 048 unidades de Duster. Martínez apuntó que 27% de las ventas totales de vehículos en el país son de camionetas SUV, por lo que el potencial de mercado es muy amplio. "Consideramos que tiene con qué competir. Queremos regresar a donde estábamos, a crecer año contra año y que sea nuestra punta de lanza con el resto de los vehículos, con más equipo y 2.7% de participación en el segmento que es la base para seguir adelante", indicó. La camioneta se fabrica en Brasil, anteriormente se producía en Colombia, pero desde la planta de Curitiba pueden cumplir mejor la regulación ambiental CAFE para México.