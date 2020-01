Subastan al Mustang más caro de la historia; apareció en "Bullitt"

A través de un licitación privada, la tarde de este viernes se ha comercializado el Ford Mustang Highland Green de 1968 que se hiciera globalmente famoso por su aparición en la película "Bullitt" de ese mismo año. La subasta se llevó a cabo en el estado de Florida, en Estados Unidos, a cargo de la casa Mecum, quienes lograron llevar a este modelo a una puja de 3.75 millones de dólares para convertirse no solo en el Mustang más valioso de todos los tiempos, sino en el muscle-car que más valor ha alcanzado en la historia.

Destaca que a pesar de su elevado precio este modelo no tiene un estado de restauración destacado y, de hecho, luce dañado pues no se han hecho trabajos de rehabilitación en su carrocería.

Sin embargo, gran parte del valor de este modelo es que solo existen dos unidades de este modelo que se emplearon en la película y de ese par de autos, éste es el único que está en estado funcional.