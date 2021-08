Taos, de Volkswagen, con problemas en soldadura de barra de impacto: Profeco

Las unidades Taos, modelo 2021, registraron problemas en las barras de impacto de las puertas laterales traseras, por lo que la Profeco y Volkswagen de México informaron que los propietarios deben de llevar sus autos a revisión.

Los dueños de los autos deben llevar los autos para que se revisen y, en caso necesario, se cambien alguna o las dos puertas traseras de los automóviles de manera gratuita, explicó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la firma de vehículos.

Desde el pasado 30 de junio, Volkswagen empezó a contactar a los consumidores y pidió a su Red de Distribuidores Autorizados que informen a los propietarios de 5 mil 815 unidades de esta posible falla.

"Se trata de un llamado preventivo, ante la eventual posibilidad que en algunas de las 5 mil 815 unidades vendidas en México las puertas laterales traseras no cuentan con ciertos puntos de soldadura en la zona de la barra de impacto, por lo que en caso de choque lateral, podría no brindarse la protección adecuada a los ocupantes del vehículo", expuso la Profeco.

La firma de origen alemán expuso que la empresa no tiene reporte de daños o incidente alguno en los vehículos comercializados en territorio nacional.

El teléfono que puso a disposición Volkswagen es 800ServiVW, es decir 800737 84 89, o al correo electrónico contacto@vw.com.mx