Tesla incluirá Disney+ en sus autos

No es secreto que Elon Musk es uno de las personas de la industria automotriz más activos en Twitter, y fue ahí donde reveló una de las futuras característica de los vehículos Tesla. De acuerdo con Musk, que se encontraba respondiendo preguntas de las personas en Twitter, Disney+ llegará al sistema de info entretenimiento de los Tesla "pronto" como una adición a los sistemas con los que ya cuentan estos vehículos.

Tesla Teather ya cuenta con Netflix y YouTube, pero una actualización remota podría añadir esta nueva plataforma de streaming al vehículo para que el usuario tenga más opciones a escoger. En una actualización liberada hace un par de días, Musk añadió Twitch TV a la pantalla central, un videojuego de simulación de una granja y la habilidad de comenzar a grabar el trayecto frente al coche cuando se toca el claxon.

Tesla ha puesto un gran esfuerzo en mejorar sus actualizaciones remotas, uno de los elementos que le hizo acreedor de ser la marca de la década para la redacción. Esto sin dudas le añade valor al vehículo, pues hasta el momento no importa la generación o modelo, se pueden obtener estas actualizaciones de manera gratuita.

Es necesario recalcar que los servicios de streaming como Netflix, YouTube, Twitch y ahora Disney+ no están disponibles para ser usados mientras el vehículo está en movimiento y solamente se puede acceder a ellos cuando se está estacionado o cargando el coche. No hay más detalles de la llegada de este nuevo servicio a Tesla, pero sin dudas podrás ver a Baby Yoda mientras esperas a que tu Tesla se recargue por completo en una de las estaciones de la marca.