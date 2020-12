Toyota espera comercializar 72 mil 500 unidades en 2020

Ante las condiciones del mercado que ocasionó la pandemia de Covid-19, Toyota Motor Sales de México estima cerrar el año con la comercialización de alrededor de 72 mil 500 vehículos en el país.

Esta expectativa es menor a las 100 mil unidades que tenían contemplado vender a principio de año.

Pero considerando la situación mundial por la pandemia, es un resultado del que "deberían estar muy orgullosos", dijo Tom Sullivan, presidente de Toyota Motor Sales de México.

En videoconferencia con motivo de fin de año, Sullivan destacó que desde marzo, la prioridad de la empresa fue cuidar la salud de sus colaboradores, por lo que prácticamente todo el personal sigue trabajando desde casa.

Además, la compañía no redujo su tamaño, no hubo despidos o reducción de salarios, incluso hubo bonos para algunos empleados y todos sus distribuidores tienen una operación rentable.

"No sabíamos si esto iba a ser un problema de un mes o dos meses y aquí estamos casi al final de 2020. Y tuvimos que ajustar nuestro plan de ventas", explicó Sullivan.

Del total de vehículos que Toyota estima vender este año, 16% serán híbridos.

Hasta noviembre, la compañía ha vendido 68 mil 182 vehículos, donde cinco modelos contribuyen con 60% de las ventas totales: Hilux con 11 mil 404 unidades; RAV4 con 8 mil 425; Corolla con 7 mil 217; Yaris sedán con 6 mil 412 y Avanza con 6 mil 351.

Mientras que se han comercializado 10 mil 979 vehículos híbridos siendo el Prius el más vendido.

En cuanto a vehículos seminuevos, la compañía comercializó 5 mil 969 unidades de enero a noviembre.

Este año, Toyota lanzó los modelos Tacoma, Highlander y Supra.

A partir de 2021, el 100% de la producción de Tacoma para la región de Norteamérica se realizará en México en las plantas de Guanajuato y Baja California.

El próximo año, la compañía espera una recuperación del mercado y su primer lanzamiento será la Sienna 2021 con una motorización híbrida.

Guillermo Díaz, vicepresidente de Operaciones de Toyota, dijo que este año cerraron con 98 puntos de venta en el país, a pesar de lo atípico del año.

Toyota sigue adelante con los planes de lanzar la marca Lexus en 2021.