Toyota iniciará venta de Lexus en México desde diciembre próximo

Conforme a lo planeado hace 2 años y a pesar de la pandemia, Toyota iniciará la comercialización de la marca de lujo Lexus en el país, a partir de diciembre de 2021.

La compañía abrirá cinco distribuidoras para ofrecer exclusivamente vehículos Lexus: tres en Ciudad de México, una en Monterrey y otra en Guadalajara.

En conferencia de prensa sobre los resultados del primer trimestre del año, Tom Sullivan, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México, detalló que la construcción de las distribuidoras ya está en marcha y abrirán progresivamente entre diciembre de 2021 y febrero de 2020.

En 2019, Toyota anunció que comercializará modelos Lexus 2022 y entre los vehículos que ofrecerá la automotriz japonesa están LS500, ES, NX, UX y RX en motorizaciones híbridas y gasolina.

Sullivan considera que este año será mejor en ventas que 2020, ya que será un año de recuperación.

Toyota estima comercializar 85 mil unidades en 2021.

En el primer trimestre del año, la automotriz colocó 21 mil 863 vehículos, un 9% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

No obstante, Toyota considera positivo este volumen de venta considerando las condiciones de la industria automotriz en general debido a la pandemia.

Otra meta de la compañía es que el 20% de sus ventas este año sean de vehículos híbridos electrificados.

De enero a marzo comercializaron 6 mil vehículos híbridos, donde los modelos de mayor demanda son Prius C, Corolla, Camry y RAV4.

En el caso del modelo Prius C, más del 30% de las ventas totales corresponden a flotillas para empresas.

--Semiconductores

Respecto a la afectación debido a la escasez de semiconductores a nivel mundial, Guillermo Díaz, vicepresidente de Operaciones de Toyota Motor Sales de México, dijo que hasta el momento solo tienen menor disponibilidad de la pick up Tundra que se fabrica en Texas.

"Fuera de ahí hemos tenido algunos retrasos (en otros modelos), pero las afectaciones no tenemos más que Tundra. Estamos bien y nuestro objetivo es vender arriba de 85 mil unidades este año.

"Estamos revisando constantemente la industria para aprovechar cualquier oportunidad de producto y ofrecerlo en el momento correcto al precio correcto", comentó Díaz.

Sobre el incremento de precios de los autos en el mercado mexicano, agregó que muchas industrias dependen de factores externos como el tipo de cambio y otras variables que no se pueden controlar, pero tratan de ofrecer vehículos a precio competitivo.