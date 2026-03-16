Toyota lanza Yaris híbrido 2026 en México

Encontrar el auto ideal no es una tarea fácil, pues los conductores deben considerar diversos factores como la seguridad, el diseño y la eficiencia, por ello, los fabricantes se encuentran en una carrera constante por evolucionar y entregar los mejores vehículos posibles.

Aquí entra Toyota, pues la marca japonesa lanzó al mercado mexicano el nuevo Yaris Sedán HEV 2026, un vehículo que cuenta con sistemas de seguridad avanzados y está diseñado para conductores urbanos que buscan tecnología híbrida accesible. En Autopistas te contamos cómo es y cuánto cuesta.



¿Cómo es el Yaris Sedán HEV 2026?

El Yaris Sedán HEV 2026 tiene un motor de combustión interna (gasolina) de 1.5 litros, 4 cilindros y 90 caballos de fuerza a 5,500 revoluciones por minuto. Además, al ser un auto híbrido cuenta con un motor eléctrico tipo sincrónico con imanes permanentes, generando una potencia total del sistema de 110 caballos de fuerza.

Este modelo ofrece ?4 modos de manejo: ECO, NORMAL, POWER y EV, asimismo, incluye un tanque de gasolina de 36 litros que ayuda a que el auto pueda recorrer más kilómetros sin gastar tanto combustible.

En cuanto al diseño, el exterior destaca por sus rines de 16", faros y luces delanteras Bi-LED, Luces de stop LED y luces Diurnas (DRL) con tira LED. También cuenta con desempañador trasero, difusor trasero color gris brillante, espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico.

El interior del Yaris Sedán HEV 2026 de Toyota está pensado para brindar comodidad al conductor y a todos los pasajeros, por ello cuenta con asientos ajustables, aire acondicionado automático de 1 zona con filtro y salidas de aire traseras, iluminación interior y luces de lectura.

A su vez, tiene una pantalla Multi información (MID) de 7", sistema Android Auto y Apple CarPlay, sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8", ajuste de volumen por velocidad, 4 bocinas, sistema de conectividad Bluetooth y un sistema de llave inteligente (Smart Key) con encendido de botón.

En materia de seguridad, este híbrido eléctrico contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021, entre los que resaltan el sistema pre-colisión (PCS) con detección de peatones, asistencia de mantenimiento de carril (LKA), control automático de la velocidad con radar dinámico (DRCC), control de Tracción (TRAC) y 6 bolsas de aire.

Finalmente, este modelo se encuentra disponible en color blanco, escarlata, gris, negro, plata y rojo.



¿Cuánto cuesta el Yaris Sedán HEV 2026?

¡Tómalo en cuenta! El Yaris Sedán HEV 2026 de Toyota está disponible en México desde $450,000 pesos, esto lo convierte en uno de los autos híbridos eléctricos más baratos de la marca; puedes cotizarlo desde la página oficial del fabricante o en alguna de sus agencias que se encuentran en el país.