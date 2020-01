Volkswagen despide al Vocho con un emotivo video

En caso de que no lo tuvieras presente, Volkswagen ha despedido de manera definitiva a la producción del Beetle, modelo que era el heredero del famoso Vocho, como era conocido en México.

Como una despedida final al nombre y al modelo, Volkswagen elaboró un emotivo video animado. En el clip notamos la importancia que tuvo el auto en la cultura del siglo pasado, así como todas las historias que se vivieron a bordo del Vocho. Este tributo de un minuto y medio es bautizado en inglés como "The Last Mile" que se traduce a "La Última Milla", y tiene la famosa canción "Let it Be" de The Beatles al fondo. Además hay personajes famosos involucrados como Andy Warhol, Andy Cohen, Kevin Bacon y más.

El cover de la famosa pieza musical es realizado por el coro juvenil Pro Musica, en Oak Park, Illinois. Todo el video se centra en el Beetle original, que en México llegó como Volkswagen Sedán pero se popularizo bajo el cariñoso apodo de Vocho. "Escogimos al clásico Beetle (Vocho) para ser la estrella de la animación, además de una serie de campañas publicitarias que se desplegarán en Times Square que tendrán como protagonistas las dos generaciones de este icónico modelo", comentó un vocero de la marca al respecto. Las palabras sobran para despedir al ícono de generaciones, que para muchos fue su primer auto o, bien, aquel fiel compañero de aventuras familiares y amorosas.