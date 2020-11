70% de los republicanos no cree que elecciones en EU hayan sido justas: encuesta

El presidente estadounidense Donald Trump se niega a admitir su derrota en las elecciones del 3 de noviembre e insiste, una y otra vez, en que hubo fraude, aunque hasta el momento no ha presentado evidencias de ello.

No es el único. De acuerdo con una encuesta realizada por el portal Político/Morning Consult, realizada entre el 6 y 9 de noviembre, 70% de republicanos considera que las elecciones no fueron libres, ni justas. Antes de las elecciones, 35% creía que no lo serían.

En contraste, entre los demócratas, 90% cree que la elección fue libre y justa, un incremento respecto del 52% que así lo preveía antes de los comicios.

Entre los republicanos que no cree que haya sido un proceso justo, 78% opina que el voto por correo derivó en un fraude masivo y 72% que las boletas fueron alteradas, afirmaciones que ha repetido Trump en sus discursos y a través de Twitter.

Los republicanos encuestados externaron su desconfianza en particular de los estados cambiantes, o campos de batalla, como Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, Georgia y Arizona. Las demandas que ha presentado el equipo de Trump en esos estados han alentado la desconfianza.

Sobre si el resultado podría cambiar, 38% cree que sí y que Trump se mantendrá en la presidencia; 45% cree que es poco probable.

La encuesta se aplicó a mil 987 votantes registrados, con un margen de error de dos puntos porcentuales.