A. Fauci advierte de expansión del virus

Washington.- Si no se toman medidas, Estados Unidos se arriesga a llegar a 100.000 casos diarios de coronavirus, una cifra muy por encima de los 40.000 actuales, avisó este martes el principal epidemiólogo del Gobierno de EU, Anthony Fauci.

"Ahora estamos teniendo unos 40.000 casos o más al día. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 al día si esto no cambia. Estoy muy preocupado", manifestó Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EU, durante una audiencia en el Senado.

El epidemiólogo consideró que EU va en la "dirección incorrecta" y advirtió de que "no hay garantías" de que vaya a haber una "vacuna efectiva y segura" frente a COVID-19, por lo que urgió a los estadounidenses a llevar mascarillas y evitar las multitudes.

Al menos 16 de los 50 estados de EU han tenido que dar marcha atrás en sus planes de reapertura por completo o al menos en los condados con más contagios.

Alabama, donde los casos han aumentado un 25 % en las últimas semanas, fue uno de los últimos estados en tomar medidas: Este martes su gobernadora, la republicana Kay Ivey, anunció que extendería hasta el 31 de julio las medidas de aislamiento.