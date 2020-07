A una compañía de alimentos le resulta contraproducente haber elogiado a Trump

El sobrecargado panorama político de Estados Unidos se ha vuelto potencialmente más riesgoso para las empresas previo a la elección presidencial de 2020, como descubrió esta semana Goya, una compañía de alimentos con una clientela sumamente fiel.

La compañía que elabora productos utilizados en muchas cocinas hispanas, pero cuyos consumidores se extienden mucho más allá de ese sector, fue blanco de críticas después de que su director general elogiara al presidente Donald Trump en un evento de la Casa Blanca.

Goya fue fundada en Manhattan en 1936 por dos inmigrantes españoles, don Prudencio Unanue y su esposa Carolina. La compañía se jacta de ser el fabricante de productos alimenticios de propiedad hispana más grande de Estados Unidos.

Robert Unanue, nieto de los fundadores y ahora CEO de Goya, habló el jueves en un evento en el Rosedal de la Casa Blanca para anunciar una "Iniciativa para la prosperidad hispana".

"Para todos nosotros es una bendición tener un líder como el presidente Donald Trump que es un constructor", dijo Unanue desde un podio junto a Trump.

Casi inmediatamente, los hashtags #BoycottGoya, #GoyaFoods y #Goyaway (Goya vete) se volvieron tendencia en Twitter y otras redes sociales. Las expresiones de rencor empezaron a llegar de todos los sectores, sin que faltaran nombres políticos relevantes.

Esa respuesta fue contraatacada en línea por parte de seguidores de Trump, lo que demuestra cómo cualquier marca, ya sea que fabrique ropa o, como hace Goya, frijoles, aceite de oliva y adobo, se enfrenta a posible riesgo previo a lo que ya es una muy polémica elección.

Quienes presionan para boicotear los productos Goya citaron la trayectoria de Trump de declaraciones despectivas hacia contra los hispanos, sobre todo las medidas del gobierno de separar a las familias inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez dijo que aprendería a cocinar ella misma los productos que fabrica Goya. Lin-Manuel Miranda, autor y protagonista del exitoso espectáculo de Broadway "Hamilton", coincidió con la congresista.

Unanue se mantuvo firme durante una aparición el viernes en el programa "Fox & Friends".

"No pediré disculpas por decir — y sobre todo cuando te llama el presidente de Estados Unidos — dirías, '¿no, lo siento, estoy ocupado, no gracias?'", dijo Unanue. "No se los dije a los Obama y no se lo dije al presidente Trump".

Trump se ha esforzado por ganar votos latinos, que podrían ser determinantes en Arizona y otros estados. El miércoles recibió en la Casa Blanca al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con palabras pomposas y llamó a México un socio apreciado. Su tono contrastó con el de su campaña de 2016 en que llamó a los mexicanos "violadores" y tronó contra los migrantes que ingresan al país sin autorización.

Muchos de quienes defendieron el viernes a Goya señalaron la trayectoria altruista de la empresa.

Recientemente, Goya donó 136 toneladas de alimentos, o unas 270.000 comidas, a bancos de alimentos y otras organizaciones por la pandemia. La compañía también dijo que donó más de 20.000 mascarillas. El mes pasado, Goya se presentó con miles de kilos (libras) de alimento para las familias de Bronx y Harlem afectados por el COVID-19 y efectuó una donación a una escuela pública en Queens.