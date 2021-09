Abdeslam: Soy combatiente del Estado Islámico

París, Francia.- Salah Abdeslam, el principal de los acusados que comparecen en el juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y Saint-Denis, declaró al comienzo de la audiencia que es "combatiente del Estado Islámico".

Cuando el presidente del tribunal, Jean-Louis Periès, le preguntó cuál era su profesión, el joven franco-marroquí explicó que había abandonado todo trabajo "para convertirme en combatiente del Estado Islámico".

Previamente, cuando el juez le había indicado que se levantara para dar su identidad, el único superviviente de los comandos que perpetraron los atentados señaló que antes que nada quería decir que "no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta".

Salah Abdeslam, que tiene 31 años de edad, fue el primero de los 14 acusados presentes en el Tribunal de lo Criminal de París (hay otros seis juzgados en rebeldía, cinco de los cuales se cree que están muertos) en ser interrogado sobre su identidad.

Y fue el único que hizo un comentario de carácter religioso al reconocer su pertenencia al Estado Islámico.

También fue el único que no quiso responder a alguna de las preguntas del presidente sobre su identidad, al negarse a dar los nombres de sus padres.

Asimismo, Abdeslam se quejó en la primera jornada de juicio de que a los encausados que están en prisión los tratan "como a perros".

El presunto terrorista de 31 años intervino, sin que el tribunal le hubiera dado la palabra, cuando los abogados de Farid Kharkhach, otro de los acusados que se encuentra también encarcelado, hubieran reclamado un cambio en las condiciones de su cliente, del que dijeron que sufre depresión.

Abdeslam se puso en pie y reprochó al tribunal el régimen al que está sometidos en prisión: "Peligrosos o no, somos hombres, somos seres humanos. Tenemos derechos. Nos tratan como a perros", dijo.

"Hace más de seis años que me tratan como a un perro. No me he quejado por una sola razón, porque cuando muera, resucitaré", añadió el acusado.

El presidente del Tribunal de lo Criminal de París, Jean-Louis Péries, lo interrumpió y trató de hacerlo callar con un tono de ironía al señalar que "no estamos en un tribunal eclesiástico".

El juicio se prolongará hasta finales de mayo del año próximo. Con los delitos por los que está acusado, Abdeslam podría ser condenado a cadena perpetua.