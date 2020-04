Abogado de García Luna apela negativa de libertad bajo fianza

El abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, presentó este jueves su apelación a la segunda negativa de libertad bajo fianza solicitada a la justicia estadounidense.

César de Castro envió una carta al juez de la causa de García Luna para que interceda en la denegación de libertad de su cliente, después de que sus dos intentos anteriores fueran desechados por dos magistrados diferentes.

En su texto dirigido al juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a Joaquín "El Chapo" Guzmán, De Castro argumentó que la actualización del paquete de fianza presentado a finales de marzo, por valor de 2 millones de dólares y con un colateral de varias propiedades y hasta una decena de garantes, debería ser suficiente para poner en libertad provisional a García Luna, mientras espera el juicio por tres cargos de narcotráfico por el que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

"Apelamos respetuosamente la decisión y pedimos a la corte que conceda al señor García Luna fianza hasta el juicio o una liberación temporal en las condiciones propuestas o las condiciones que considere oportunas la corte", resumió De Castro en su carta.

La solicitud del abogado se presentó, sin embargo, sin el consentimiento explícito de García Luna, con quien De Castro no se ha podido comunicar desde el 31 de marzo, fecha de su última audiencia de fianza. Según explicó, las condiciones creadas por la pandemia de la Covid-19, afectando a las operaciones del sistema judicial y de prisiones de los Estados Unidos, le ha impedido hablar con él, a pesar de que sí ha podido platicar con otros de sus clientes encarcelados en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, la cárcel donde está recluido García Luna.

"No he podido obtener explícitamente su consentimiento para este asunto", señaló el abogado, "pero basándome en anteriores comunicaciones con el señor García Luna y su familia creo que está acorde con sus deseos".

Para sustentar su petición, el abogado adjuntó todas las propuestas de fianza, las negativas de la fiscalía y las transcripciones de las audiencias sobre ese tema celebradas hasta la fecha: un total de 166 páginas que describen el periplo sin resultado de García Luna para conseguir la libertad a la espera de juicio.