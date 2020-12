Abuela cobra a su hija por cuidar al nieto y abre debate en redes

¿A los abuelos se les debería de pagar por el cuidado de los nietos? La pregunta surge luego de que una abuela, cuya hija regresa al trabajo, compartió su problema y preguntó si se equivocó al pedir la remuneración, menciona "The New Zealand Herald".

"Ella trabaja cinco días a la semana, alrededor de siete-ocho horas al día de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana".

Según el medio, la abuela estuvo de acuerdo y dijo que le encantaría ayudar, pero pidió 12 dólares la hora para hacerlo.

"Entendió, pero luego me rebajó al solicitar 10 dólares la hora, porque afirma que no puede pagarlo", continuó la mujer.

"No soy una guardería, tengo mi vida, creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa", compartió la mujer.

"Amo a mi nieto", dijo la abuela, "pero como mencioné anteriormente, no soy una guardería".

Según "The New Zealand Herald", usuarios de las redes sociales llamaron la atención de la abuela, incluso sugiriendo que había editado la publicación después de que leyeron por primera vez que quería 15 dólares la hora.

"Sólo di que no quieres cuidar niños", comentó una persona. "Estás pidiendo más de 2/3 del dinero que gana... Obviamente, no puede pagar eso".

Otros argumentaron que tiene todo el derecho a que le paguen por su tiempo, pero la mayoría todavía sentía que estaba pidiendo demasiado.

Alguien más escribió: "¿Quieres cobrar a tu hija más de la mitad de lo que gana por cuidar a tu nieto? Si no quieres hacerlo, simplemente di que no y deja que busque a otra persona".