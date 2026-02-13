Acaban redadas en Minnesota

Minneapolis.- La ofensiva contra la inmigración en Minnesota que derivó en detenciones masivas, protestas y dos muertes está llegando a su fin, afirmó el jueves el zar fronterizo Tom Homan.

La operación, que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como "la mayor operación de control migratorio de la historia", ha sido un punto álgido en el debate sobre los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump, que se intensificó después de que Renee Good y Alex Pretti fueron asesinados por agentes federales en Minneapolis.

La operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas centrada en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul resultó en más de 4,000 arrestos, indicó Homan, calificándola de un éxito.

"El operativo está dejando a Minnesota más segura. "Lo diré de nuevo, es menos un estado santuario para los delincuentes".

El anuncio marca una retirada significativa de una operación que se ha convertido en una gran distracción para el gobierno de Trump y ha sido más volátil que ofensivas anteriores en Chicago y Los Ángeles. Se produce mientras una nueva encuesta de AP-NORC encontró que la mayoría de los adultos estadounidenses dicen que las políticas migratorias de Trump han ido demasiado lejos.

Funcionarios estatales y locales, que han chocado con frecuencia con las autoridades federales desde que la operación comenzó en diciembre, insistieron en que la ofensiva infligió daños a largo plazo a la economía del estado ya su comunidad inmigrante.

El gobernador demócrata Tim Walz instó el jueves a los residentes a mantenerse vigilantes en los próximos días mientras los agentes de inmigración se preparan para irse. Calificó la ofensiva como un "asalto innecesario, injustificado y en muchos casos inconstitucional contra nuestro estado".

Algunos activistas expresaron alivio por el anuncio de Homan, pero advirtieron que la lucha no había terminado. Lisa Erbes, una líder del grupo progresista de protesta Indivisible Twin Cities, dijo que los funcionarios deben rendir cuentas por el caos de la ofensiva.

"Personas han muerto. Familias han sido separadas", señaló Erbes. "No podemos simplemente decir que esto se acabó y olvidar el dolor y el sufrimiento".