Activista afgana teme por su vida y la de su familia y pide asilo urgente

Nilofar Ayoubi es una de las miles de mujeres afganas cuya vida ha cambiado drásticamente en cuestión de días: está atrapada en Kabul junto a su marido y sus tres hijos (de 3 y 5 años y 11 meses) y ha sido amenazada por los talibanes, que han ido a buscarla a su oficina y a casa de su familia al menos tres veces en apenas 24 horas. Ahora busca salir cuanto antes de su país.



"En la imagen se ve a dos hombres, pero otros cuatro están dentro del coche. No sé qué hacer. No hay palabras para expresar mis sentimiento de ira, miedo, frustración y decepción al mismo tiempo", escribía en su cuenta de Twitter Ayoubi tras ver por una cámara de seguridad que varios hombres acudían a por ella.

Ayoubi es activista y defensora de los derechos de las mujeres, ha trabajado como formadora de género y como profesora de inglés. En la actualidad es propietaria de la marca internacional de productos de salud y belleza "Forever Living".

Sin embargo, con la entrada de los talibanes en Kabul el 15 de agosto, se ha convertido en un objetivo para ellos y ahora teme por su vida y la de su familia.

"Un talibán acaba de estar hoy en la casa de mi familia. Tengo mucho miedo y no sé qué hacer. Las cosas están muy tensas, no puedo decir nada. Todo lo que necesito es entrar en la lista de evacuación, llegar al aeropuerto y salir de aquí", cuenta con voz de angustia en una entrevista con Efeminista desde Afganistán.

"NO TENGO MUCHO TIEMPO"

Ayoubi afirma que recibió una llamada de una exfuncionaria del anterior gobierno afgano que la dejó desconcertada.

"Me llamó para advertirme de que los talibanes tienen una larga lista de personas como yo, como ella, que van de casa en casa y matan gente y que esto no va a aparecer en las noticias. Entonces estoy muy asustada. Si esto es cierto, significa que no tengo mucho tiempo", relata.

Por eso cree que la única solución es salir lo más rápido del país, junto a su familia, pero hasta ahora eso ha sido una misión imposible.

"Como defensora de las mujeres -enfatiza- puedes ver mi situación en este momento, ¿qué puedo hacer? Ni siquiera puedo salvar la vida de mi familia. ¿Qué puedo hacer por los demás? Tengo miedo de mi vida, de su vida. Tengo miedo de la seguridad. Estoy devastada. Y no sé qué va a pasar. Solo necesito sacarlos lo antes posible".

Desde Kabul no están saliendo vuelos comerciales y asegura que ningún vuelo militar ha respondido a su solicitud de evacuación. "En este momento lo único que importa es la seguridad de mi familia, la vida de mis hijos, mi madre y mi hermano. Necesitamos -resalta- que nos ayuden a salir del país sin importar a dónde".

Su historia se ha hecho viral en redes sociales a través de la española Laia Marsal, experta en comunicación y marketing del sector cultural y del entretenimiento, con quien se conectó de forma casual por medio de Twitter.

Por el momento la ha ayudado a rellenar el formulario para poder conseguir un visado de Estados Unidos y está tratando de difundir su situación para que la mujer y su familia puedan entrar en alguna lista de evacuación.