Activistas reportan 7,002 muertes por represión en Irán

Febrero 11, 2026 08:27 p.m.
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La represión a las protestas en todo Irán ha cobrado la vida de al menos 7,002 personas, y se teme que la cifra siga en aumento, señalaron activistas el jueves.

Las cifras más recientes provienen de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, un grupo con sede en Estados Unidos que ha sido preciso al informar sobre el saldo de víctimas en disturbios anteriores en Irán y cuenta con el apoyo de una red activistas en el país para verificar el número de muertes.

El gobierno de Irán ofreció su único balance de fallecidos el 21 de enero, cuando afirmó que 3.117 personas murieron. El gobierno teocrático de Irán ha ofrecido cifras subestimadas o simplemente ha dejado de informar sobre el número de decesos en disturbios anteriores.

The Associated Press no ha podido llevar a cabo una evaluación independiente del número de muertos debido a que las autoridades iraníes han bloqueado el acceso a internet y las llamadas internacionales en el país.

AP

