Acuerdo de alto el fuego en Gaza: Restos de rehenes devueltos

JERUSALÉN (AP) — Los restos mortales entregados por insurgentes de Gaza a Israel como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego fueron identificados como los de un trabajador agrícola tailandés, dijeron el jueves autoridades israelíes y tailandesas. La devolución de los restos de Sudthisak Rinthalak deja solo un último rehén por devolver en virtud del acuerdo.

Sudthisak era un trabajador agrícola que había estado empleado en el kibbutz Be´eri, una de las comunidades más afectadas en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desencadenó la campaña de Israel en Gaza. Las autoridades israelíes dijeron que el tailandés, de 42 años, falleció en el ataque y que su cuerpo fue llevado por el grupo insurgente Yihad Islámica.

En Gaza, el jueves, una milicia palestina respaldada por Israel informó que su líder, Yasser Abu Shabab, fue asesinado en una disputa con otra familia. La muerte de Abu Shabab podría ser un revés para los intentos de Israel de establecer su propia alternativa al gobierno de Hamás en Gaza.

La milicia, que se autodenomina Fuerzas Populares, indicó en Facebook que Abu Shabab fue baleado "mientras intentaba resolver una disputa" entre miembros de la familia Abu Suneima. El grupo subrayó que no fue asesinado por Hamás.

Las Fuerzas Populares es uno de varios grupos armados palestinos apoyados por Israel que operan en la gran porción de la Franja de Gaza, aproximadamente la mitad del territorio, que aún está bajo control militar israelí. Los grupos armados se presentan como fuerzas nacionalistas anti-Hamás, pero han sido denunciados por muchos palestinos, incluida la familia de Abu Shabab, como herramientas del ejército israelí.

Devolución de restos de rehenes

La entrega de los restos de Sudthisak, que tuvo lugar el miércoles, acerca un paso más a la finalización de la primera fase del frágil alto el fuego de ocho meses en Gaza.

Nikorndej Balankura, vocero del Ministerio de Exteriores de Tailandia, afirmó que la familia de Sudthisak había sido notificada y agradeció al gobierno israelí por su ayuda, que permitió la liberación de los 31 tailandeses capturados al inicio del conflicto, 28 de ellos con vida y tres fallecidos.

Los tailandeses eran el grupo de extranjeros más numeroso en cautiverio. El ministerio tailandés indicó que, además de los rehenes, 46 de sus ciudadanos murieron durante la guerra.

El israelí Ran Gvili es el último rehén cuyos restos no han sido devueltos aún. Gvili era un policía israelí que ayudó a gente a escapar del festival de música Nova durante el ataque del 7 de octubre y fue asesinado luchando en otro lugar.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre, 20 rehenes vivos y los restos de otros 27 han sido devueltos a Israel que, a cambio, entregó los cuerpos de cientos de palestinos a Gaza. La mayoría de esos cadáveres siguen sin identificar.

La devolución de todos los rehenes es un elemento crucial de la primera fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos, que tanto Hamás como Israel se han acusado mutuamente de violar. A cambio, Tel Aviv ha liberado también a prisioneros palestinos.

Con la primera fase aún incompleta, los planes para fases adicionales del alto el fuego siguen en el aire, lo que plantea preguntas sobre cómo se implementarán.

Según el plan respaldado por la ONU, una fuerza de seguridad internacional se desplegará en Gaza para mantener la seguridad y asegurar el desarme de Hamás, mientras una administración internacional encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, gobierna el territorio. Sin embargo, no ha habido noticias sobre la composición de la administración y los países no se han comprometido plenamente a participar en la fuerza de seguridad; hasta ahora, solo Indonesia ha dicho que está preparando tropas para un posible despliegue.

Israel ataca el sur del Líbano

En otros hechos, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos el jueves en varias aldeas del sur del Líbano, apuntando a lo que, según el ejército, eran almacenes de armas del grupo político-militar libanés Hezbollah. No se reportaron víctimas de los ataques, que se produjeron después de que el ejército emitiera advertencias a los residentes para evacuar las áreas alrededor de los objetivos.

Israel acusa a Hezbollah de mantener sus armas y reconstruir su arsenal en violación de un alto el fuego establecido hace un año, según el cual Israel acordó retirarse del sur de Líbano, mientras que éste acordó sofocar la actividad del grupo armado en el sur.

Aunque el gobierno libanés ha trabajado para desarmar algunas facciones armadas del país, Hezbollah se ha negado a entregar sus armas mientras Israel continúe ocupando varias colinas a lo largo de la frontera y llevando a cabo ataques casi diarios.

Ataque mata a una familia en Gaza

El miércoles por la noche, en el sur de Gaza, un ataque aéreo israelí en un campamento de tiendas de campaña que albergaba a palestinos desplazados mató a cinco personas de una sola familia, incluidos dos niños, según el Hospital Especializado de Kuwait, donde se trasladaron los cuerpos. El hospital informó que otras 32 personas resultaron heridas.

Israel señaló que lanzó un ataque aéreo contra un insurgente de Hamás en respuesta a un incidente que dejó cinco soldados israelíes heridos antes en el día. El ejército dijo que varios combatientes emergieron de un túnel y atacaron a las tropas israelíes en la parte de Gaza controlada por Israel.

Los familiares de los palestinos fallecidos lloraban y se lamentaban mientras los cuerpos de sus seres queridos eran llevados en bolsas blancas por la ciudad de Jan Yunis el jueves.

Aisha Abu Jazar, una mujer que vive cerca de los cinco miembros de la familia que fueron asesinados, contó que se sorprendió al escuchar "fuego inusualmente intenso" por parte de los israelíes durante la noche.

"Dispararon un misil a una tienda hecha de tela, plástico y madera. Los niños estaban dormidos. ¿Qué hicieron los niños para merecer ser destrozados mientras dormían? ¿Qué hicieron para merecer esto?", manifestó.

"Se suponía que estábamos en un alto el fuego", agregó.

El sombrío saldo de la guerra

El Ministerio de Salud de Gaza dice que las fuerzas israelíes han matado a 366 palestinos desde el inicio del alto el fuego. Las tropas han disparado y matado repetidamente a palestinos cerca de la llamada Línea Amarilla, que divide la parte de Gaza controlada por Israel del resto del territorio, e Israel ha llevado a cabo ataques aéreos en respuesta a lo que califica como violaciones de la tregua.

En el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, los combatientes mataron a alrededor de 1.200 personas y tomaron a más de 250 como rehenes. Casi todos los cautivos o sus restos fueron devueltos en virtud de acuerdos de alto el fuego o de otro tipo.

Desde entonces, la campaña de Israel ha provocado la muerte de más de 70.100 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. Está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que suelen ser considerados fiables por la comunidad internacional.