Acusan a tres diputados británicos de emborracharse en vuelo a Gibraltar

Tres diputados británicos se emborracharon supuestamente durante un vuelo a Gibraltar en un viaje para conmemorar el Día del Armisticio, "socavando el respeto al Parlamento", informa este jueves la cadena BBC.

El secretario de Estado británico de Defensa, Ben Wallace, señaló que Drew Hendry y David Linden, del Partido Nacionalista Escocés (SNP), y Charlotte Nichols, del Partido Laborista, pusieron a sus anfitriones en "una posición difícil".

Según el SNP, estas alegaciones son solo "difamación de los tories" y del Laborismo.

Los diputados en cuestión formaban parte de un grupo de 15 parlamentarios que visitaba a las tropas en el Peñón en una visita organizada como parte del llamado Calendario Parlamentario de las Fuerzas Armadas, que permite a los políticos ahondar en la vida militar a fin de que puedan "tener una contribución informada útil en debates de defensa".

Un testigo de los hechos dijo a la BBC que los tres diputados habían estado bebiendo en el aeropuerto antes de entrar en el avión y que continuaron bebiendo en abundancia durante el vuelo, llegando a su destino ebrios.

Al parecer, no fueron los únicos parlamentarios del grupo que estuvieron bebiendo, como ya informaron los periódicos The Times y The Sun.

Según el testimonio, Hendry y Linden, que continúan estando en Gibraltar, adoptaron un tono de disputa cuando los funcionarios del Peñón les pidieron su documentación de vacunación del covid-19.

Por su parte, Nichols ya ha regresado al Reino Unido tras lo que se ha descrito, en su caso, como "un episodio relacionado con salud mental", pues parece que la diputada por Warrington North sufre de estrés postraumático y se encuentra medicada.