logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Acusan de terrorismo a 2 jóvenes en NY

Por EFE

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Acusan de terrorismo a 2 jóvenes en NY

Nueva York.- Dos jóvenes, identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, han sido acusados de varios cargos federales de terrorismo tras intentar detonar artefactos explosivos improvisados frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una protesta antimusulmana el pasado sábado.

De acuerdo con la querella criminal presentada este lunes ante un tribunal federal, los sospechosos, que viajaron desde Pensilvania, dijeron tras ser arrestados que actuaron en nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Balat declaró que querían realizar un atentado de mayor envergadura que el atentado de la maratón de Boston, que en 2013 dejó tres muertos.

Kayumi fue grabado por cámaras policiales gritando el nombre de la organización, mientras que Balat escribió en una nota su "lealtad al Estado Islámico", de acuerdo con el documento legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los análisis preliminares de los artefactos revelaron la presencia de peróxido de acetona (TATP), un explosivo altamente volátil conocido coloquialmente como "la madre de Satán", utilizado frecuentemente en ataques terroristas internacionales.

Los acusados -que según los medios locales tienen menos de 21 años- enfrentan cinco cargos criminales y de ser declarados culpables, podrían enfrentar penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ataques de EU e Israel a Irán elevan riesgo en petróleo
Ataques de EU e Israel a Irán elevan riesgo en petróleo

Ataques de EU e Israel a Irán elevan riesgo en petróleo

SLP

El Universal

Especialistas advierten que la guerra entre EU, Israel e Irán puede afectar el déficit fiscal y los subsidios a Pemex en México.

Trump dice que guerra contra Irán podría ser corta: impacto en mercados
Trump dice que guerra contra Irán podría ser corta: impacto en mercados

Trump dice que guerra contra Irán podría ser corta: impacto en mercados

SLP

AP

Ataques de Israel contra infraestructura iraní y respuesta de Irán aumentan la incertidumbre en la región y los mercados globales.

Asamblea Nacional aprueba ley para inversión privada en minería
Asamblea Nacional aprueba ley para inversión privada en minería

Asamblea Nacional aprueba ley para inversión privada en minería

SLP

AP

La ley busca replicar la reforma petrolera para atraer inversión extranjera al sector minero.

Taxis de plataformas piden revisar su acceso a aeropuertos
Taxis de plataformas piden revisar su acceso a aeropuertos

Taxis de plataformas piden revisar su acceso a aeropuertos

SLP

El Universal

Organismo que agrupa a Uber, Didi y Rappi advierte sobre impacto en movilidad aeroportuaria durante Copa Mundial.