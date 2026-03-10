Acusan de terrorismo a 2 jóvenes en NY

Nueva York.- Dos jóvenes, identificados como Emir Balat e Ibrahim Kayumi, han sido acusados de varios cargos federales de terrorismo tras intentar detonar artefactos explosivos improvisados frente a la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante una protesta antimusulmana el pasado sábado.

De acuerdo con la querella criminal presentada este lunes ante un tribunal federal, los sospechosos, que viajaron desde Pensilvania, dijeron tras ser arrestados que actuaron en nombre del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Balat declaró que querían realizar un atentado de mayor envergadura que el atentado de la maratón de Boston, que en 2013 dejó tres muertos.

Kayumi fue grabado por cámaras policiales gritando el nombre de la organización, mientras que Balat escribió en una nota su "lealtad al Estado Islámico", de acuerdo con el documento legal.

Los análisis preliminares de los artefactos revelaron la presencia de peróxido de acetona (TATP), un explosivo altamente volátil conocido coloquialmente como "la madre de Satán", utilizado frecuentemente en ataques terroristas internacionales.

Los acusados -que según los medios locales tienen menos de 21 años- enfrentan cinco cargos criminales y de ser declarados culpables, podrían enfrentar penas que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua.