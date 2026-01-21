Advierten sobre tormenta "catastrófica" en EEUU

ATLANTA.- Mientras muchos estadounidenses aún se recuperan de las ráfagas de nieve y las implacables temperaturas gélidas en el norte del país, se espera que este fin de semana emerja una nueva tormenta que podría cubrir carreteras, árboles y líneas eléctricas con devastadoras capas de hielo en una amplia extensión del sur del país.

La tormenta, que llegará a finales de esta semana y se prolongará hasta el sábado y el domingo, se perfila como un "evento potencialmente catastrófico generalizado desde Texas hasta las Carolinas", afirmó Ryan Maue, ex científico en jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

"No sé cómo la gente va a lidiar con esto", expresó.

Los meteorólogos advirtieron el martes que el hielo podría agregar peso adicional a árboles y cables eléctricos, provocando cortes de energía generalizados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si se acumulan 1,5 centímetros (media pulgada)—o, Dios no lo quiera, 3 centímetros (una pulgada) de hielo— eso podría ser catastrófico", afirmó Keith Avery, CEO de la Cooperativa Eléctrica de Newberry en Carolina del Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre "grandes franjas de nieve intensa, aguanieve y traicionera lluvia helada" a partir del viernes en gran parte del centro del país, las cuales se desplazarán hacia la Costa Este hasta el domingo.