Mundo

Aerolíneas cubanas, sin combustible

Por EFE

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
A
Aerolíneas cubanas, sin combustible

La Habana, Cuba.- El Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según ha podido confirmar EFE con dos fuentes.

Por el momento las aerolíneas afectadas -principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas- no han comunicado públicamente cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

No obstante, este hecho no es nuevo en Cuba. En situación similares previas -tanto en el período especial en los años 90 como en cuellos de botella momentáneos en los últimos meses- las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas con paradas extra para repostar en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún), aunque Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela).

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas
Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

Presentan iniciativa para deducir ISR en gastos médicos de mascotas

SLP

El Universal

Se propone la deducción de ISR en servicios veterinarios para animales domésticos, excluyendo actividades comerciales.

Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas
Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas

Tragedia en Marruecos por inundaciones repentinas

SLP

AP

Impacto mortal de la tormenta Marta en el norte de Marruecos

Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota
Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota

Cancillería brinda asistencia a mexicano detenido en Minnesota

SLP

El Universal

La Secretaría de Relaciones Exteriores apoya a mexicano detenido en Saint Paul, Minnesota.

António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal
António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal

António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal

SLP

AP

El candidato socialista António José Seguro vence al populista de extrema derecha André Ventura en las elecciones presidenciales de Portugal.