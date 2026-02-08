António José Seguro arrasa en elecciones presidenciales Portugal

LISBOA (AP) — El candidato socialista de centroizquierda António José Seguro registró el domingo una contundente victoria sobre el populista de extrema derecha André Ventura, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal, según los resultados oficiales con el 99% de los votos contados.

Seguro obtuvo un mandato de cinco años en el "palacio rosa" junto al río en Lisboa, con el 66,7 % de los votos, en comparación con el 33,3 % para Ventura.

La votación fue una oportunidad para evaluar la profundidad del apoyo al estilo audaz de Ventura, que ha hecho eco entre los votantes y ha ayudado a que su partido Chega (Basta) se convierta en el segundo más grande en el Parlamento portugués, así como para medir el apetito del público por el creciente giro a la derecha en Europa en los últimos años.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó a Seguro y dijo en las redes sociales que "la voz de Portugal por nuestros valores europeos compartidos sigue siendo fuerte".

Seguro, un político socialista de larga trayectoria, se posicionó como un candidato moderado que cooperará con el gobierno minoritario de centroderecha de Portugal, repudiando las diatribas de Ventura contra el orden establecido y la inmigración.

Seguro obtuvo el respaldo de otros políticos convencionales de izquierda y derecha que desean detener la creciente marea populista.

En Portugal, el presidente es, en gran medida, una figura simbólica sin poder ejecutivo. Tradicionalmente, se mantiene por encima de la contienda política, mediando disputas y desactivando tensiones.

Sin embargo, también es una voz influyente y posee algunas potentes herramientas, como el poder de vetar la legislación del parlamento, aunque el veto puede ser revocado. El jefe de estado también posee lo que en la jerga política portuguesa se llama una "bomba atómica", que es el poder de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas.

En mayo, Portugal celebró su tercera elección general en tres años, en el peor episodio de inestabilidad política del país en décadas, y estabilizar la situación es un desafío clave para el próximo presidente.

Ventura, un político elocuente y teatral, ha rechazado hacer concesiones políticas y ha adoptado una postura más combativa.

Ventura dijo que seguirá trabajando para lograr una "transformación" política en Portugal.

"Intenté mostrar que hay una manera diferente... que necesitábamos un tipo diferente de presidente", dijo a los periodistas.

Llegar a la segunda vuelta ya fue un hito para él y su partido, que han recalibrado la política portuguesa.

Uno de los principales objetivos de Ventura ha sido lo que califica como inmigración excesiva, ya que los trabajadores extranjeros se han vuelto más visibles en Portugal en los últimos años.

"Portugal es nuestro", afirmó.

Durante la campaña, Ventura colocó vallas publicitarias en todo el país que decían: "Esto no es Bangladesh" y "No se debería permitir que los inmigrantes vivan de la asistencia social".

Aunque fundó su partido hace menos de siete años, su creciente apoyo público lo convirtió en el segundo partido más grande en el parlamento portugués en las elecciones generales del 18 de mayo.

En marzo, Seguro reemplazará al presidente de centroderecha Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha cumplido el límite constitucional de dos mandatos de cinco años.