Aeropuerto de Guayaquil, listo para los vuelos internacionales el 1 de junio

El Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil está listo para recibir a los pasajeros internacionales que arriben a la ciudad a partir del próximo 1 de junio, informó este jueves el Ayuntamiento de la urbe.







La alcaldesa, Cynthia Viteri, recorrió las instalaciones y comprobó sobre el terreno las medidas de seguridad sanitaria de la terminal, donde entregó 7.000 pruebas rápidas de detección del coronavirus.







"Todos los que pongan un pie aquí en Guayaquil, (pasajeros) nacionales e internacionales, por el mes de junio en semáforo amarillo, tienen que ir a cuarentena preventiva a sus casas y hoteles, vigilados", advirtió Viteri.







Durante la visita a la terminal aeroportuaria constató que se cumplen las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, a fin de volver a recibir a los pasajeros internacionales a partir del próximo lunes, y a los nacionales, desde el 15 de junio.







La regidora de la segunda ciudad en población y capital económica de Ecuador destacó que el aeropuerto cuenta con seis cámaras térmicas, ubicadas en los ingresos, arribos de los pasajeros, área de chequeos de pruebas COVID-19, junto a Migración, en la sala nacional y en la entrada a la terminal aérea, para los empleados.







Sobre el requisito de que los viajeros presenten un resultado negativo de diagnóstico de una prueba PCR a su llegada al país, Viteri reconoció que "hay países que tienen pruebas PCR y otros que no la tienen".







Y que "todos los (viajeros de) vuelos internacionales de países que tienen la prueba PCR deben traerla. Van a ser recibidos aquí por Cancillería, Turismo y el Ministerio de Salud para que llenen fichas e igual, aún con la prueba PCR negativa, tienen que guardar aislamiento o cuarentena preventiva de 14 días, en sus casas".







Adelantó que en caso de que los viajeros procedan de países que no dispongan del mencionado testa, "en el aeropuerto de Guayaquil serán sometidos a una prueba rápida", y los que resulten positivos deberán ir a hoteles, mientras que los que salgan negativo podrán guardar cuarentena de dos semanas en sus casas.







El primer vuelo internacional está previsto que aterrice en Guayaquil el 3 de junio.







Y los viajeros de vuelos nacionales, que comenzarán a arribar a la ciudad a mediados del próximo mes, serán sometidos a pruebas rápidas in situ, e independientemente de su resultado deberán cumplir una cuarentena de 14 días vigilada.







Ecuador registra hasta este jueves 3.313 fallecidos oficiales, 2.136 probables y 38.471 positivos por COVID-19, informó el Ministerio de Salud Pública.







Los datos por provincias indicaron que Guayas, de la que Guayaquil es su cabecera, sigue liderando la lista al registrar 13.925 contagiados y 1.397 fallecidos, seguida de Pichincha, cuya capital es Quito, con 3.859 positivos y 296 decesos.