Afganistán frustra ataque paquistaní

Kabul, Afganistán.- Afganistán frustró intentos de ataques aéreos contra la base aérea de Bagram, la antigua base militar de Estados Unidos al norte de Kabul, informaron las autoridades el domingo, mientras los combates transfronterizos entre Pakistán y Afganistán se prolongaban por cuarto día.

Los enfrentamientos han sido los más graves entre los vecinos en años, y Pakistán declaró que está en "guerra abierta" con Afganistán. El conflicto ha alarmado a la comunidad internacional, en particular porque la zona es una en la que otras organizaciones armadas, entre ellas Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, aún tienen presencia y han intentado resurgir.

Pakistán acusa al gobierno de Afganistán de dar refugio a grupos armados que realizan ataques contra su territorio y también de aliarse con su archirrival, India.

Los choques fronterizos de octubre dejaron decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos muertos, hasta que un alto el fuego mediado por Qatar puso fin a los combates. Pero varias rondas de conversaciones de paz en Turquía en noviembre no lograron producir un acuerdo duradero, y desde entonces han intercambiado disparos de forma ocasional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cuartel general de la policía de Parwan, donde se encuentra Bagram, señaló que varios aviones militares paquistaníes habían ingresado en el espacio aéreo afgano intentando bombardearla.