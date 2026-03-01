logo pulso
Fallece Doña Rosita García de Valladares a los 89 años

Fue impulsora del arte, la asistencia social y la vida empresarial; presidió el DIF Municipal durante la alcaldía de Miguel Valladares

Por Martín Rodríguez

Marzo 01, 2026 11:40 p.m.
La noche de este domingo se confirmó el fallecimiento de la señora Rosa María García de Valladares, a la edad de 89 años.

Esposa de Miguel Román Valladares García, Doña Rosita será recordada por su compromiso con el arte, su vocación solidaria y su destacada participación en el ámbito empresarial.

Durante la administración municipal encabezada por su esposo, presidió el Sistema Municipal DIF, desde donde impulsó programas de apoyo dirigidos a los sectores más vulnerables de la capital.

A lo largo de su trayectoria, también encabezó bancos de alimentos, organizaciones de apoyo a trasplantes e instituciones dedicadas a la asistencia y atención en situaciones de emergencia, consolidando una labor social constante.

En el ámbito empresarial, mantuvo una participación activa, combinando su visión de negocio con una marcada sensibilidad social.

Como compañera de vida de don Miguel, trabajó de manera incansable para fortalecer los proyectos que ambos impulsaron, dejando un legado de servicio y compromiso con la comunidad.


