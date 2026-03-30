Afganistán y Pakistán reanudan sus combates

Kabul, Afganistán.- Afganistán acusó a Pakistán de bombardear las afueras de una ciudad del este afgano, lo que provocó la muerte de una persona y heridas a más de una docena, tras la reanudación de los combates entre los dos países vecinos.

Pakistán acusa a Afganistán de brindar refugio a milicianos que perpetran ataques dentro de Pakistán, especialmente a los talibanes paquistaníes. El grupo es independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes afganos que tomaron el poder en Afganistán en 2021 durante la caótica retirada de las tropas internacionales. Kabul niega la acusación.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdula Fitrat, afirmó que se utilizaron "morteros y otras armas pesadas" el domingo por la tarde para atacar zonas rurales y viviendas civiles en las afueras de la ciudad de Asadabad, en la provincia de Kunar.

En una publicación en X acompañada de fotos de niños heridos, Fitrat indicó que las cifras preliminares señalaban que una persona había muerto y otras 16 resultaron heridas, en su mayoría mujeres y niños. Pakistán no ha respondido a las acusaciones.

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