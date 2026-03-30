logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Afganistán y Pakistán reanudan sus combates

Por AP

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Afganistán y Pakistán reanudan sus combates

Kabul, Afganistán.- Afganistán acusó a Pakistán de bombardear las afueras de una ciudad del este afgano, lo que provocó la muerte de una persona y heridas a más de una docena, tras la reanudación de los combates entre los dos países vecinos.

Pakistán acusa a Afganistán de brindar refugio a milicianos que perpetran ataques dentro de Pakistán, especialmente a los talibanes paquistaníes. El grupo es independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes afganos que tomaron el poder en Afganistán en 2021 durante la caótica retirada de las tropas internacionales. Kabul niega la acusación.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdula Fitrat, afirmó que se utilizaron "morteros y otras armas pesadas" el domingo por la tarde para atacar zonas rurales y viviendas civiles en las afueras de la ciudad de Asadabad, en la provincia de Kunar.

En una publicación en X acompañada de fotos de niños heridos, Fitrat indicó que las cifras preliminares señalaban que una persona había muerto y otras 16 resultaron heridas, en su mayoría mujeres y niños. Pakistán no ha respondido a las acusaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro
    Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

    Mongolia selecciona nuevo candidato a primer ministro

    SLP

    AP

    La renuncia del primer ministro se da tras acusaciones de corrupción y boicot parlamentario del Partido Democrático.

    Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba
    Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba

    Presidente Trump no objeta llegada de crudo ruso a Cuba

    SLP

    EFE

    Donald Trump afirmó que la llegada de crudo ruso a Cuba no afectará el bloqueo energético impuesto por EE.UU.

    Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico
    Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico

    Academia Finlandesa capacita buzos científicos para el Ártico

    SLP

    AP

    Participantes incluyen biólogos y cineastas que buscan especializarse en ambientes polares.

    Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén
    Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén

    Policía israelí impide misa privada en iglesia Santo Sepulcro en Jerusalén

    SLP

    AP

    El Patriarcado Latino calificó la medida como desproporcionada y afectó la libertad de culto.