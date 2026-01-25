Agente del ICE asesina a Alex Pretti en medio de balacera

WASHINGTON, EU, enero 25 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "Un héroe" para sus padres, amigos y colegas, y "un terrorista doméstico" para el gobierno de Estados Unidos. Es una guerra de narrativas en torno a la muerte de Alex Pretti, el enfermero italoamericano de 37 años, asesinado el pasado sábado en Minneapolis por una decena de disparos realizados a quemarropa por uno o más agentes de la policía fronteriza durante una redada del ICE, la agencia antiinmigración.

Esta confrontación aumenta las divisiones y tensiones en un clima que, para algunos, ya se asemeja a una guerra civil, mientras el gobernador de Minnesota, Tim Walz, moviliza a la Guardia Nacional para intentar mantener la calma en la ciudad.

El gobierno de Donald Trump enfrenta un gran problema después de que varios videos analizados por medios estadounidenses y dos testigos parecen contradecir la versión oficial del Departamento de Seguridad Interna, que sostiene que Pretti "se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm" y "resistió violentamente" cuando intentaron desarmarlo.

Sin embargo, diversas grabaciones de la balacera muestran primero al hombre con un teléfono en la mano (y no con una pistola), filmando a agentes federales en medio de una calle nevada, enfocándose luego en uno de ellos que empuja a una mujer y hace caer a otra.

Pretti se interpone entre el agente y las mujeres, intenta defender a una de ellas y luego levanta el brazo izquierdo para protegerse mientras el agente le rocía spray de pimienta.

Posteriormente, es inmovilizado en el suelo por al menos cinco policías federales, mientras alguien grita lo que parece ser una advertencia sobre la presencia de un arma.

Un video parece mostrar a uno de los agentes sacando una pistola de la cintura de Pretti y alejándose con ella.

Pocos momentos después, un colega con una pistola apuntada a la espalda de Pretti dispara cuatro tiros de manera sucesiva. En rápida secuencia se escuchan más disparos mientras otro agente parece atacar a Pretti. Luego, se produce una estampida general, incluyendo a los federales, y nadie presta ayuda.

Existen además dos testigos presenciales: en una declaración jurada afirmaron que el hombre no estaba empuñando un arma.

Una es una mujer que grabó el video más claro de la balacera; el otro es un médico de 29 años que vive cerca.

"Los agentes -declaró- arrojaron al hombre al suelo. No lo vi tocar a ninguno de ellos, ni siquiera estaba de frente a ellos. No parecía que intentara resistirse, solo intentaba ayudar a una mujer a levantarse. No lo vi con una pistola. Lo arrojaron al suelo. Cuatro o cinco agentes lo mantenían en el suelo y empezaron a dispararle".

El segundo testigo dijo haber visto la tragedia desde la ventana de su departamento cercano a la escena. Antes de la balacera, afirmó haber visto a Pretti gritar a los agentes, pero "no lo vi atacarlos, ni empuñar ningún tipo de arma".

Cuando intentó prestar ayuda, inicialmente se lo impidieron, continuó el médico, refiriendo que la víctima tenía al menos tres heridas de bala en la espalda, además de una en el pecho superior izquierdo y otra posible herida en el cuello.

Sin embargo, la administración Trump mantiene su línea. "Sabemos que se presentó en la escena y obstruyó una operación de las fuerzas del orden, lo cual es contra la ley federal. Es un delito. Cuando interactuó con esos agentes y ellos trataron de disuadirlo, se volvió agresivo y resistió", reiteró la secretaria de Seguridad Interna, Kris Noem, en Fox, evocando un acto de "terrorismo doméstico" contra el ICE. "Las víctimas son los agentes de la Patrulla Fronteriza. Las fuerzas del orden no agreden a nadie", secundó en CNN Gregory Bovino, el controvertido comandante de los agentes antiinmigración, sosteniendo que Pretti "estaba allí por una razón".

Además, continúa el conflicto sobre la competencia de las investigaciones tras la exclusión de las autoridades locales por parte del gobierno: un juez de distrito emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a los funcionarios federales destruir o alterar pruebas relacionadas con el asesinato, en respuesta a una demanda presentada por el fiscal general de Minnesota, la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin y el Buró de Captura Criminal.

Entre las numerosas condenas a la actuación del ICE se encuentra la de Barack y Michelle Obama: "La muerte de Alex Pretti es una tragedia desgarradora. También debería ser una llamada de atención para cada estadounidense, independientemente del partido, ya que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque".