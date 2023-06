Agente del MP en Baja California es detenida con droga en San Diego

A-AA+

TIJUANA, BC., junio 26 (EL UNIVERSAL).- Ana Sofia López Osuna, adscrita como Agente del Ministerio Público en Baja California, permanece en el Centro Correccional Metropolitano de San Diego, luego de haber sido detenida con kilos de droga en ese mismo condado.

La agente fue detenida en San Diego con droga, según confirmó personal de Fiscalía de forma extraoficial, en la que además se detalló que no realizaba funciones de investigación sino administrativas en ese mismo departamento.

López Osuna tiene programada su primera audiencia en la corte federal de San Diego el próximo martes 27 de junio, a las 14:00, según pudo confirmar EL UNIVERSAL a través de la página oficial de la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California.

Ana Sofía López Osuna, dada de alta en la Fiscalía General del Estado de Baja California como Ministerio Público, comisionada a la Fiscalía regional de Tijuana.

Aunque no se han dado detalles sobre la fecha exacta de su detención, se informó que la última vez que se tiene registro de ella fue el 22 de junio pasado, día desde el que ya no regresó a trabajar.