Agente federal disparó a Alex Pretti en Minneapolis

Agente federal abate a Alex Pretti en incidente en Minneapolis

Por El Universal

Enero 27, 2026 07:07 p.m.
Agente federal disparó a Alex Pretti en Minneapolis

WASHINGTON, EU, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Dos agentes federales dispararon sus armas el sábado contra Alex Pretti en Minneapolis, según un informe preliminar del Departamento de Seguridad Interna, examinado por la cadena CNN.

Este documento proviene de la primera investigación realizada por la Customs and Border Protection (CBP) sobre el incidente que resultó en la muerte de Pretti, el enfermero de 37 años abatido por los agentes.

El informe indica que un agente gritó repetidamente "Tiene una pistola!" justo antes de que ambos agentes abrieran fuego mientras otros colegas luchaban con Pretti en el suelo.

"El personal de la Customs and Border Protection intentó poner a Pretti bajo custodia. Pretti resistió los esfuerzos del personal de la CBP, lo que llevó a una confrontación", detalla el informe. Durante esta pelea, un agente de la Patrulla Fronteriza alertó varias veces: "­Tiene una pistola!".

El documento añade que aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, mientras que un oficial de la CBP también abrió fuego con su Glock 47 contra Pretti. Sin embargo, el informe no especifica si las balas disparadas por ambos agentes alcanzaron a Pretti.

