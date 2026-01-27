logo pulso
LOURDES INICIA SU FE

LOURDES INICIA SU FE

Tiroteo en Arizona deja un herido en operación de contrabando

Un hombre resulta herido en tiroteo con autoridades fronterizas en Arizona.

Por AP

Enero 27, 2026 06:35 p.m.
ARIVACA, Arizona, EE.UU. (AP) — Una persona que presuntamente participaba en una operación de contrabando fue baleada el martes en Arizona, después de intercambiar disparos con agentes de la Patrulla Fronteriza y abrir fuego contra un helicóptero de las fuerzas federales cerca de la frontera con México, informaron las autoridades.

Agentes federales intentaban detener al hombre de 34 años cerca de Arivaca, Arizona, cuando el sospechoso comenzó a disparar contra un helicóptero y agentes de la Patrulla Fronteriza, señaló el FBI. Los agentes respondieron e hirieron al hombre.

El hombre fue trasladado a un hospital y se recupera de una cirugía, dijeron las autoridades. El Departamento de Policía del condado de Pima señaló que el FBI le solicitó que lleve a cabo una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza. Indicó que este tipo de pesquisas son rutinarias siempre que una agencia federal está involucrada en un tiroteo en el condado.

AP

Un hombre resulta herido en tiroteo con autoridades fronterizas en Arizona.

Detienen a maquinista del Tren interoceánico tras descarrilamiento
El Universal

El descarrilamiento del Tren interoceánico dejó 14 muertos y 97 lesionados. La Fiscalía General de la República investiga el caso por exceso de velocidad.

Avances en investigación sobre masacre en Salamanca: declaración de Libia Denisse
El Universal

La Gobernadora Libia Denisse destaca los avances en la investigación de la masacre ocurrida en Salamanca, reafirmando el compromiso con la justicia y la seguridad en Guanajuato.

Orden judicial suspende deportación de niño ecuatoriano y su padre
AP

Detención de padre inmigrante y niño ecuatoriano en Minnesota genera discordia en Estados Unidos sobre inmigración.