Tiroteo en Arizona deja un herido en operación de contrabando

ARIVACA, Arizona, EE.UU. (AP) — Una persona que presuntamente participaba en una operación de contrabando fue baleada el martes en Arizona, después de intercambiar disparos con agentes de la Patrulla Fronteriza y abrir fuego contra un helicóptero de las fuerzas federales cerca de la frontera con México, informaron las autoridades.

Agentes federales intentaban detener al hombre de 34 años cerca de Arivaca, Arizona, cuando el sospechoso comenzó a disparar contra un helicóptero y agentes de la Patrulla Fronteriza, señaló el FBI. Los agentes respondieron e hirieron al hombre.

El hombre fue trasladado a un hospital y se recupera de una cirugía, dijeron las autoridades. El Departamento de Policía del condado de Pima señaló que el FBI le solicitó que lleve a cabo una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la Patrulla Fronteriza. Indicó que este tipo de pesquisas son rutinarias siempre que una agencia federal está involucrada en un tiroteo en el condado.