Agente federal ICE acusado de agresión en autopista de Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — Un agente federal de inmigración acusado de apuntar con su arma a los ocupantes de un automóvil tras colocarse a su lado en una autopista del área de Minneapolis es buscado por cargos de agresión grave, informaron el jueves los fiscales de Minnesota.

Cargos y contexto del caso

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que se trata del primer caso penal contra un agente federal involucrado en la ofensiva migratoria en Minnesota, que fue parte de un aumento del despliegue de fuerzas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans.

"En el estado de Minnesota no existe la inmunidad absoluta para agentes federales que violen la ley", declaró Moriarty en una conferencia de prensa, señalando que el agente actuó fuera del alcance de la autoridad de un agente federal.

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En una orden de arresto presentada en el condado de Hennepin, en el que se encuentra Minneapolis, se indica que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Gregory Donnell Morgan Jr. está acusado de dos cargos de agresión en segundo grado. Autoridades de Minnesota dicen que Morgan, de 35 años, regresaba a las oficinas de inmigración el 5 de febrero, al final de su turno, cuando ocurrió el incidente.

El conductor y el pasajero del asiento delantero de un automóvil llamaron al 911 diciendo que el conductor de una SUV sin distintivos se colocó a su lado, bajó la ventanilla y les apuntó a ambos con una pistola. El conductor del automóvil dijo a los investigadores que temían que fuera "una persona loca conduciendo por la carretera apuntando armas a la gente", según la orden.

Un portavoz de la fiscalía dijo que no se han hecho arreglos para que Morgan se entregue y que hay una orden de arresto activa a nivel nacional en su contra. Si es declarado culpable, el sospechoso enfrenta hasta siete años de prisión por cada cargo de agresión.

Hasta el momento, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia (DHS y DOJ, respectivamente, por sus siglas en inglés) no han respondido a correos electrónicos en los que se solicitaban comentarios.

Una persona que devolvió una llamada a un posible número telefónico de Morgan dijo que era un número equivocado. Un mensaje enviado a una posible dirección de correo electrónico de Morgan rebotó como no entregable. Hasta el momento, nadie ha respondido un mensaje telefónico dejado en un número de una persona que figura como alguien que comparte una dirección con Morgan. Hasta el momento, se ignora si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Declaraciones y versión del agente

Agente acusado dijo a investigadores estatales que "temía por su seguridad"

Moriarty explicó en una conferencia de prensa que Morgan conducía una SUV alquilada y sin distintivos por el acotamiento de la autopista cuando un automóvil que circulaba por la vía se desplazó hacia el acotamiento para intentar obligar a Morgan a reducir la velocidad, sin saber que era un agente federal. Después de que el automóvil regresó al carril permitido, el agente se colocó a su lado y apuntó su arma de servicio a las dos personas que iban a bordo del vehículo.

Según la orden, Morgan luego incorporó su SUV de nuevo al tráfico delante de las víctimas, quienes tomaron fotos con su teléfono celular de la placa del vehículo.

En la orden no se identifica a las víctimas.

Morgan y su compañero, quien no fue acusado, dijeron a los investigadores que regresaban al final de su turno al edificio federal que se utilizaba para concentrar a los agentes. En la orden de arresto se indica que Morgan "no afirmó que estuviera realizando ninguna operación o actividad de aplicación de la ley ni respondiendo a ninguna situación de emergencia".

El acusado dijo a investigadores de la Patrulla Estatal de Minnesota que el otro vehículo "se desvió hacia delante de él y le cerró el paso", se indica en la orden. Los investigadores escribieron que Morgan dijo que "temía por su seguridad y la seguridad de otros" cuando sacó su arma y gritó: "¡Policía, deténgase!"

En la orden se indica que las víctimas no pudieron darse cuenta de que Morgan era un agente del orden ni pudieron escucharlo porque tenían las ventanillas cerradas.

El gobierno de Trump ha advertido contra arrestar a agentes federales

Los cargos podrían intensificar el choque entre el gobierno de Trump y las autoridades de Minnesota por la ofensiva. Todd Blanche, el secretario interino de Justicia, advirtió que su departamento podría investigar y procesar a funcionarios estatales o locales que arresten a agentes federales por realizar sus funciones oficiales.

Moriarty manifestó que no le preocupa una represalia de las autoridades federales y que el objetivo de su oficina es "hacer que la gente rinda cuentas si viola las leyes del estado".

Michael Gerhardt, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dijo que a los agentes federales se les concede inmunidad por acciones dentro del alcance de sus responsabilidades oficiales.

Señaló que las acciones descritas en la orden de arresto no parecen relevantes para las funciones del agente. Pero debido a que, aparentemente, estaba de servicio en ese momento, podría solicitar el traslado de los cargos a un tribunal federal y presentar una reclamación de inmunidad.

"Cuando lo miras más de cerca, mostrar un arma es una amenaza grave", dijo Gerhardt. "Y hay un buen argumento para afirmar que eso no forma parte de sus funciones oficiales... es abusar de sus poderes".

Minnesota aún investiga la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales

El Departamento de Seguridad Nacional desplegó alrededor de 3.000 agentes federales en el área de Minneapolis-St. Paul de diciembre a febrero, en lo que calificó como su "mayor operación de control migratorio de la historia". En la operación en Minnesota se produjeron miles de arrestos, protestas masivas airadas y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses.

La reacción en contra por las tácticas agresivas fue en aumento, y dos de los líderes más visibles de la ofensiva se marcharon al poco tiempo. En marzo, Trump despidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, poco después de que terminara el despliegue en Minnesota. Ese mismo mes, Gregory Bovino, el jefe de sector de la Patrulla Fronteriza que encabezó operaciones migratorias en varias grandes ciudades, anunció su retiro.

Las autoridades de Minnesota siguen investigando la conducta de agentes federales durante la ofensiva migratoria, insistiendo en que no pueden confiar en que el gobierno federal se investigue a sí mismo. El estado demandó al gobierno de Trump el mes pasado para acceder a pruebas en tres casos relacionados con tiroteos de agentes federales, incluidas las muertes de Renee Good y Alex Pretti.